雲林智慧農業救果園不再看天吃飯 無花果損失率降到5%

因應極端氣候，雲林縣政府為降低農業損失，推動「智慧農業創新事業補助計畫」，協助農民從「看天吃飯」走向「精準管理」，斗六一處無花果園申請補助導入智慧天窗與智慧噴灌系統，將損失率降到5%以下，縣長張麗善今前往視察應用成果，並宣布補助計畫今年續辦，3月開放農民申請。

張麗善今與斗六市農會總幹事張喬復到斗六市「和興無花果園」，了解縣府「智慧農業創新事業補助計畫」智慧農業設施應用成果，該處果園去年獲得縣府補助智慧農業設施應用，導入智慧天窗與智慧噴灌系統。

果農劉茂鑫表示，過去果園採人工管理，需隨時駐守農場判斷天氣，不敢長時間外出，如今透過手機即可遠端掌握果園環境、控制天窗與灌溉系統，既省時省力，也能減少風災雨災造成損失，過去果品損失率常超過15%，遇到極端降雨，甚至會全軍覆沒，導入智慧系統後，損失已降至5%以下。

無花果是高度敏感作物，每天需要照射陽光6小時，但若遇雨即容易損失，張麗善表示，以前只要開始下雨，果農就算從家裡馬上趕到果園關天窗，都已來不及，導入智慧科技後，可依據即時天候自動調整天窗開關與噴灌作業，只要手機在手，都不必擔心。

張麗善表示，縣府2023年推動智慧農業設施應用補助，盼善用智慧科技，讓農業永續經營，不要遇到一次風災、水災，所有心血就泡湯，藉此農民更有信心投入農業，今年持續編列1500萬元經費，3月起受理農民申請。