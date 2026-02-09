快訊

嘉義六旬剝蚵婦遇災失業不氣餒 朴子就業中心助轉職春節前領3萬紅包

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
66歲剝蚵婦遇災失業不氣餒，朴子就業中心助轉職春節前領3萬紅包。圖／朴子就業服務中心提供
66歲剝蚵婦遇災失業不氣餒，朴子就業中心助轉職春節前領3萬紅包。圖／朴子就業服務中心提供

去年強颱重創嘉義沿海，導致東石鄉剝蚵產業受損嚴重，許多仰賴臨時工維生的中高齡勞工生計受阻。家住太保市、66歲的蕭姓婦人因蚵棚受損失業，在勞動力發展署朴子就業中心輔導下，運用「55就業促進獎勵」媒合至研發中心擔任清潔員，不僅穩定就業，更將於春節前領到3萬元獎勵金紅包。

朴子就業中心主任張春美表示，高齡勞工累積的人生智慧與負責態度，是職場最珍貴的穩定力量，只要給予適當媒合，災後困境也能化為重啟人生的轉機。

蕭姓婦人育有3名子女，原計畫退休生活，卻面臨喪子與丈夫罹癌變故，醫療開銷全落在擔任作業員的女兒身上。蕭婦為分擔家計重回東石剝蚵，卻遇天災導致收入中斷。求職初期受限年齡，由就服員黃文麗先以「臨時工作津貼」安置，確保其經濟不致中斷。

由於蕭婦展現高度穩定與責任感，工作細緻到位，中心進一步協助其轉任正職。目前蕭婦已穩定就業滿90天，喜領3萬元獎勵金，減輕家庭經濟壓力。

勞動部推動「55就業促進獎勵」，鼓勵年滿55歲以上或45歲以上依法退休民眾重返職場。凡離開職場滿3個月，經公立就業服務機構推介並穩定就業滿90天，全職者可領3萬元，最高領取6萬元；部分工時者可領1萬5000元，最高領取3萬元，並同步提供雇主進用補助。詳情請洽詢朴子就業中心，服務專線：05-3621632。

強颱重創東石蚵棚斷生計，蕭婦運用55就業獎勵開啟職涯第二春。圖／朴子就業服務中心提供
強颱重創東石蚵棚斷生計，蕭婦運用55就業獎勵開啟職涯第二春。圖／朴子就業服務中心提供
強颱重創東石蚵棚斷生計，蕭婦運用55就業獎勵開啟職涯第二春。圖／朴子就業服務中心提供
強颱重創東石蚵棚斷生計，蕭婦運用55就業獎勵開啟職涯第二春。圖／朴子就業服務中心提供
蕭婦展現高度穩定與責任感，工作細緻到位，朴子就業中心進一步協助其轉任正職。圖／朴子就業服務中心提供
蕭婦展現高度穩定與責任感，工作細緻到位，朴子就業中心進一步協助其轉任正職。圖／朴子就業服務中心提供

