春節連假南市觀光工廠全攻略 推8大主題路線新體驗
年關近，台南市各觀光工廠春節期間照常營業，配合新春推出限定優惠，市府經發局整合推出8大主題旅遊路線，提供更有趣玩法。
南市有20家觀光工廠，分布15行政區，經發局今在民治市政中心舉行記者會，局長張媛婷邀請多家業者出席介紹春節期間相關優惠活動與活動特色，經發局推出「觀光工廠春節營業 × 新春優惠」整合方案，並精心規畫8大主題旅遊路線，橫跨山線、海線與市區，串聯產業文化、地方風景與生活體驗。
多家觀光工廠推出限定活動；黑橋牌香腸博物館推早春伴手禮；虹泰水凝膠世界消費滿額拚手氣抽好禮紅包；TJCOS台鉅美妝觀光工廠全館購物滿3500元即可體驗轉轉樂1次，可獲價值約280元至5000元不等精美好禮。
雅聞湖濱療癒森林推多款新年限定活動組合，滿額贈禮再加碼抽紅包；立康中草藥產業文化館消費滿額再送好禮；隆田觀光酒廠除商品優惠活動外加碼抽獎活動；善化啤酒觀光工廠超過50款特價商品；天一中藥生活化園區和新百祿燕窩觀光工廠也推出多款商品優惠活動。
經發局長張媛婷說，8大主題路線為不同族群量身打造多；「暢遊鐵道・職人探索」串聯烏樹林五分車、美雅家具、東和蜂文化，結合關子嶺風景區；「漫步米香・香氛療癒」則走訪新營鐵道文化園區、卡多良食故事館、菁寮老街與雅聞湖濱療癒森林；「徜徉香氣・歷史尋蹤」路線串聯隆田酒廠、天一、蘭都觀光工廠，搭配隆田Cha Cha文化資產教育園區及烏山頭水庫風景區。「穿梭時光・知識科普」則結合港香蘭、善化啤酒觀光工廠，搭配樹谷生活科學館與南科考古館。
「甜蜜時尚・生活創藝」走訪彼緹娃與和明織品，串聯老塘湖藝術村與青鯤鯓扇形鹽田；重視健康與產業應用族群，可透過「保健夯吉・生技足跡」路線，走訪瓜瓜園、立康與腳的眼鏡足部科學體驗中心。
「私藏味蕾・美食樂章」集結奇美食品、新百祿與黑橋牌，搭配奇美博物館與海安藝術街；「魅力醫美・世界遨遊」則串聯萬國通路、台鉅美妝與虹泰水凝膠世界，搭配虎形山休憩公園與十鼓文創園區。民眾暢遊之餘，可同步參加「台南購物節」抽獎活動，單筆消費滿50元即可登錄抽獎。更多資訊請至：南市觀光工廠官網 (www.tourismfactory.tw) 及各家觀光工廠網頁查詢。
