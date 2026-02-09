導入智慧科技 雲林無花果農省時又省工

快訊

中央社／ 雲林縣9日電

雲林縣和興無花果園過去採傳統人工管理，需隨時駐守農場判斷天氣，如今透過智慧科技掌握果園環境、控制天窗與灌溉系統，大幅降低勞力負擔，也有效避免風災雨災造成的損失。

雲林縣長張麗善今天前往「和興無花果園」，了解縣府「智慧農業創新事業補助計畫」智慧農業設施應用成果。

張麗善表示，縣府透過計畫，積極協助農民及農民團體導入智慧農業技術，透過科技輔助提升農業經營韌性與產業競爭力，促雲林農業科技轉型、智慧升級。

和興無花果園果農劉茂鑫指出，無花果為高度敏感作物，需充足日照且極度忌雨。過去農民必須全天候待命，以人力手動開關溫室天窗，不僅費時費力，難以即時因應突發天候，農損風險高。

劉茂鑫說，如今在縣府補助下，果園導入智慧天窗與智慧噴灌系統，結合氣象即時監測、溫濕度感測與遠端控制技術，可依據即時天候自動調整天窗開關與噴灌作業。災損已降至5%以下，良率提升至95%，不僅省時省工，也有效穩定生產品質。

雲林縣農業處副處長蔡耿宇說明，縣府智慧農業補助計畫已連續推動2年，累計近50處示範場域，涵蓋溫室蔬菜、果樹、水稻等多元作物類型，包括智慧微氣象站、精準灌溉、節水設施及大數據分析應用，依不同作物需求量身打造管理模式。

雲林縣府今年度編列新台幣1500萬元經費，預計3月起受理申請，並將邀請專家學者提供診斷與輔導，協助農民導入智慧農業技術，引領農業朝向高效率、高品質及永續發展邁進。

