2026新營波光節登場 打造天鵝湖夢境場域

照片取自臺南市政府

臺南市新營年度光影盛事「2026新營波光節」8日晚間在新營天鵝湖公園盛大開幕，由臺南市長黃偉哲親自主持啟燈儀式，與現場民眾一同點亮湖畔夜色。今年以「光之夢」為策展主題，首度攜手台灣新生代原創插畫 IP「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，結合光影藝術與角色敘事，將擁有三百年歷史的天鵝湖轉化為一座大型沉浸式夢境場域，帶領民眾走入一場療癒又奇幻的夜間旅程。

黃偉哲市長表示，新營波光節邁入第三屆，自2024年開辦以來，已成功建立品牌識別，兩年間吸引近50萬人次到訪，讓過去較少人停留的天鵝湖，轉型為深受歡迎的觀光亮點，並與月津港燈節相互呼應，帶動溪北地區觀光人潮與城市活力。他也強調，波光節每年持續優化內容，除光影展演外，也結合歌唱比賽、土風舞等社區參與活動，讓市民成為節慶的一部分。未來在經費與規劃許可下，市府也將評估邀請更多表演團體與街頭藝人參與，並思考於不同季節規劃多元活動，讓天鵝湖成為一年四季皆適合走訪的休憩與文化空間。

文化局說明，新營波光節連續兩年榮獲國際繆思設計大獎（MUSE Design Awards）藝術展覽類金獎肯定，讓新營站上國際藝文展演舞台。今年活動首度結合插畫IP創作能量，透過光影藝術重新詮釋埤塘景觀的靜謐與深度，將天鵝湖打造成兼具藝術性與療癒感的親子燈節。今年展區共規劃7件主題作品及完整環湖光環境，最大特色在於首次結合兩個原創IP角色，使整體燈區敘事更加完整、可看性大幅提升。

國際團隊SPLACES.STUDIO帶來的聲音互動作品《Nidium》，以鳥巢意象收錄環境聲響並即時轉化為光影變化；黑川互動媒體藝術的《共生島》運用水霧投影與肢體感應，邀請民眾與動畫共舞；凡京設計《時空之序》則以迴圈式光門營造夢幻儀式感。新銳團隊「無邊製造」與「雜波ZAP」分別推出《橋上相遇的光》及《彼此之間的漣漪》，將身體動作轉化為流動光影；藝術家「緩緩」與「蓓蓓」也將筆下角色具象化，呈現《夜晚夢遊慶典》與《湖光聽風：與鼠尼共度悠閒》，邀請民眾在夜色中放慢腳步，走進一段療癒而奇幻的探索旅程。

聚傳媒