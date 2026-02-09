快訊

情感糾紛？高鐵左營站前30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

嘉縣十大美食票選 曾出鏟子超人任務胡記水煎包榮登

中央社／ 嘉義縣9日電

搭配2026台灣燈會，嘉縣府舉辦「光躍嘉義．百大嘉選榜」網路票選十大美食、美景；結果出爐，曾為花蓮光復災後重建出一份力量的「胡記水煎包」，獲選嘉義十大美食。

「光躍嘉義．百大嘉選榜」網路票選活動結果出爐，縣府今天在長榮文苑酒店舉辦頒獎典禮，由縣長翁章梁親自表揚；十大人氣美食包括水上老牌草魚粥、雨豆樹、品安豆花店、嘉漁海鮮宴餐廳、竹香園甕缸雞、鈴蘭碗粿、冬瓜妹人文概念館、胡記水煎包、東石阿春小吃及樂亞小食光。

十大人氣景點為中埔穀倉農創園區、石硦林場、粉牛樂園體驗農場、獨角仙休閒農場、築夢森居探索生態農場、太平雲梯、故宮南院、豐碩果園、旺萊山鳳梨文化園區及朴子配天宮。

出席活動的民進黨立委蔡易餘辦公室主任呂文正介紹「胡記水煎包」老闆阿凱，去年曾去花蓮光復協助救災，阿凱家人也當義警、義消，在地方有著好名聲，因而在網路票選獲得高票。

阿凱接受中央社記者訪問說，去年花蓮光復災後，看到很多人到光復當「剷子超人」，因此去年雙十國慶當天，開著行動快餐車帶著食材從嘉義到光復鄉提供1000份水煎包慰勞志工，再從台東開回嘉義環島一圈，為救災盡一份微薄心力。

翁章梁表示，除今天票選出的美食、美景，嘉義還有更多名產值得品嚐、美景值得一覽；台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣登場，3月也是阿里山櫻花盛開時節，歡迎大家一起來玩。

嘉義 美食 台灣燈會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

嘉縣警點亮少年光明燈方案滿2年 14業者與25少年共創重生契機

嘉縣喵星人認養抽籤中籤率僅0.65% 翁章梁抽出29名天選之人

台灣燈會鄒族傳說燈區亮相 6公尺高戰祭神樹主燈吸睛

嘉義縣辦理燈會演習動員350人 翁章梁：迅速應變、預防網路謠言

相關新聞

中國人士住阿里山寄宿舍！林保署一查是員工友人入住 他下場慘了

網傳中國人士入住阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍，林保署嘉義分署表示，經查是任職林保署其他分署簡姓員工登記住宿後，由其友人...

台南仁德消防分隊位低窪常受水患 等了30年終於動土新建

台南市政府消防局第五大隊文賢分隊是守護仁德保安工業區數百家工廠、奇美石化廠消防主力；卻位在低窪地，水患常成受災戶。不過當...

春節急診恐爆量 台南1700家診所藥局不打烊助分流

今年農曆春節長達9天連假，衛福部預估急診就醫量恐為平常的1.5至1.7倍，台南去年不少醫療院所都有急診壅塞情況，為因應春...

嘉義再耕園16名身障學員圓夢 跨越250公里首登台北101

「101很高，我只在電視看過。」這是再耕園一名中度身心障礙學員的心願。為打破生活場域限制，實踐自主參與，嘉義保康基金會再...

嘉縣春節醫療不打烊 85家診所與4大醫院加開特別門診

嘉義縣春節期間醫療服務不中斷，全縣各大醫院除提供24小時急診，另有85家診所開設349診次門診。農曆初一至初三，4大醫院...

身障揪團出遊不再難 雲林第二輛大型復康巴士啟用

雲林縣府鼓勵身心障礙者經常出遊，參與社交活動，去年自籌1200萬元採購縣內第二輛大型復康巴士，車上有6個輪椅區及21個乘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。