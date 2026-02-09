快訊

德威航空噴裝慘害多班機受困 乘客盤旋空中數小時哀號「屁股快爛掉」

情感糾紛？高鐵左營站前30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

舞蹈劇《蕭壠・渡與醮》結合蕭壠香科文化登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

為迎接農曆春節，蕭壠文化園區將於2月18日至21日（年初二至初五）推出「馬上來團圓」迎春系列主題活動，結合佳里金唐殿「蕭壠香科」文化，規劃融合傳統底蘊與當代創意的多元節慶內容，打造適合闔家同遊、充滿文化年味的春節走春場域。8日蕭壠文化園區特別邀請麻豆新生代舞蹈劇團帶來舞蹈劇《蕭壠・渡與醮》作為暖身演出，透過舞蹈劇場形式演繹蕭壠香科文化意涵。台南市長黃偉哲親自出席開場，肯定在地宗教及文化團體長期投入文化保存與傳承的用心與熱情。

臺南市長黃偉哲表示，佳里金唐殿建廟於明末清初古蕭壠社，歷史悠久，為國定三級古蹟，其三年一科的「蕭壠香」更是台南重要的宗教民俗盛事，具有高度文化價值與地方代表性。今年蕭壠文化園區迎春系列活動特別與金唐殿攜手合作，將蕭壠香文化融入春節走春體驗，結合傳統年節習俗、地方特色表演與創意文化手作，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中認識在地信仰文化，感受春節熱鬧又溫暖的節慶氣息。

金唐殿主委黃維明表示，感謝市府提供場地資源，讓百足真人蜈蚣陣得以進駐蕭壠文化園區進行展示與推廣。除迎春活動外，也期盼於3月舉行的蕭壠香科期間，全國信眾能踴躍前來參與百足真人蜈蚣陣連續四日出巡、王轎連續三日遶境，以及送王船等系列宗教民俗活動，持續傳承地方信仰文化，讓蕭壠香得以永續發展。

聚傳媒

春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本埼玉縣議員訪台南 交流數位化及防災經驗

台南仁德消防分隊位低窪常受水患 等了30年終於動土新建

台南新營波光節開幕 打造天鵝湖成大型沉浸式夢境場域

台南農產進駐13家愛買 黃偉哲北上推廣「一站式」採買

相關新聞

中國人士住阿里山寄宿舍！林保署一查是員工友人入住 他下場慘了

網傳中國人士入住阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍，林保署嘉義分署表示，經查是任職林保署其他分署簡姓員工登記住宿後，由其友人...

台南仁德消防分隊位低窪常受水患 等了30年終於動土新建

台南市政府消防局第五大隊文賢分隊是守護仁德保安工業區數百家工廠、奇美石化廠消防主力；卻位在低窪地，水患常成受災戶。不過當...

春節急診恐爆量 台南1700家診所藥局不打烊助分流

今年農曆春節長達9天連假，衛福部預估急診就醫量恐為平常的1.5至1.7倍，台南去年不少醫療院所都有急診壅塞情況，為因應春...

嘉義再耕園16名身障學員圓夢 跨越250公里首登台北101

「101很高，我只在電視看過。」這是再耕園一名中度身心障礙學員的心願。為打破生活場域限制，實踐自主參與，嘉義保康基金會再...

嘉縣春節醫療不打烊 85家診所與4大醫院加開特別門診

嘉義縣春節期間醫療服務不中斷，全縣各大醫院除提供24小時急診，另有85家診所開設349診次門診。農曆初一至初三，4大醫院...

身障揪團出遊不再難 雲林第二輛大型復康巴士啟用

雲林縣府鼓勵身心障礙者經常出遊，參與社交活動，去年自籌1200萬元採購縣內第二輛大型復康巴士，車上有6個輪椅區及21個乘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。