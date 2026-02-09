陳昇個展喊卡 台南美術館：陳昇團隊提取消合作

快訊

中央社／ 台南9日電

台南美術館今天發布公告，原訂邀請歌手陳昇合作於2026年春節檔期舉辦個展及相關活動，鑒於陳昇團隊提出取消合作意向，館方尊重創作團隊整體考量，取消本次展覽及活動規劃。

台南市美術館今天公告指出，原訂辦理「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」及春節期間相關活動，鑒於陳昇團隊提出取消合作意向，館方尊重創作團隊整體考量，並依展覽審議及檔期管理程序，取消本次展覽與相關活動規劃。

依據台南市美術館先前公布資訊，「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」原訂2月7日開展，陳昇於開展當日及大年初五在南美館內舉辦彈唱會 ，但館方於5日公告活動將順延舉行，接著在今天公告取消。

台南市美術館在5日發布活動順延公告中指出，台南市美術館今年1月1日開始，由原先擁有1館及2館兩間館舍的展覽空間及相關營運，轉為僅剩古蹟棟，即原先的1館。

南美館指出，在確認2館將移撥後，南美館自2025年中即致力進行南美館與台南國家美術館籌備處的2館交接工作，並因展間及可營運空間縮減、經費預算不足等問題，而著力重新規畫展覽檔期，以因應南美館2026年後重新自我定位新任務。

南美館指出，今年南美館特別提前從大年初一開館迎客，僅休除夕當天，為了讓民眾在春節期間能有更好的參觀體驗，邀請陳昇團隊合作2026春節檔期展覽，然而因經費籌措考量，本案執行之始即迫近春節假期，館內展覽審查程序在開展前未能完成。

