日本埼玉縣議員訪台南 交流數位化及防災經驗

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟會長鈴木正人與3名議員今天到台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方針對政府數位化、防災對策及未來台日城市交流等議題討論，盼增進更多合作成果。

台南市政府發布新聞稿指出，黃偉哲向鈴木正人等人表示，祝賀日本眾議院選舉順利完成，感謝日本政府以及埼玉縣議會日台友好議員聯盟長期支持台灣，台南市與埼玉縣本庄市在去年2月正式締結為友誼市，為雙方交流合作奠定穩固基礎。

黃偉哲表示，邀請埼玉縣各界參加6月台南國際芒果節及11月大台南國際旅展，並希望推動當地學生到台南修學旅行，促進雙方物產、觀光、教育等領域交流。

黃偉哲也與訪團交流台南市政府在推動數位化與防災對策經驗，包括如何應對年長者數位落差，以及台南面對天災預防措施及即時應變、迅速復原的韌性能量，並期待未來能與埼玉縣持續交流、互相學習，為兩地民眾帶來更多實質合作成果。

鈴木正人表示，2016年曾到台南針對地震災情慰問、捐款，此行則代表埼玉縣議會日台友好議員聯盟前來拜會，埼玉縣議會85名議員中有53名加入此聯盟，重視台日友好關係，加上台南市與埼玉縣本庄市締結為友誼市，期待未來能持續促進埼玉縣與台南市友好交流，深化雙方情誼。