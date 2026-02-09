快訊

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

日本埼玉縣議員訪台南 交流數位化及防災經驗

中央社／ 台南9日電

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟會長鈴木正人與3名議員今天到台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方針對政府數位化、防災對策及未來台日城市交流等議題討論，盼增進更多合作成果。

台南市政府發布新聞稿指出，黃偉哲向鈴木正人等人表示，祝賀日本眾議院選舉順利完成，感謝日本政府以及埼玉縣議會日台友好議員聯盟長期支持台灣，台南市與埼玉縣本庄市在去年2月正式締結為友誼市，為雙方交流合作奠定穩固基礎。

黃偉哲表示，邀請埼玉縣各界參加6月台南國際芒果節及11月大台南國際旅展，並希望推動當地學生到台南修學旅行，促進雙方物產、觀光、教育等領域交流。

黃偉哲也與訪團交流台南市政府在推動數位化與防災對策經驗，包括如何應對年長者數位落差，以及台南面對天災預防措施及即時應變、迅速復原的韌性能量，並期待未來能與埼玉縣持續交流、互相學習，為兩地民眾帶來更多實質合作成果。

鈴木正人表示，2016年曾到台南針對地震災情慰問、捐款，此行則代表埼玉縣議會日台友好議員聯盟前來拜會，埼玉縣議會85名議員中有53名加入此聯盟，重視台日友好關係，加上台南市與埼玉縣本庄市締結為友誼市，期待未來能持續促進埼玉縣與台南市友好交流，深化雙方情誼。

台南 議員 黃偉哲
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

《相反的你和我》最新一集藏彩蛋！觀眾實際測試掃QR Code加山田好友

台南仁德消防分隊位低窪常受水患 等了30年終於動土新建

台南農產進駐13家愛買 黃偉哲北上推廣「一站式」採買

黃偉哲化身叫賣哥！東山窯燒龍眼乾30分鐘熱銷6000包

相關新聞

中國人士住阿里山寄宿舍！林保署一查是員工友人入住 他下場慘了

網傳中國人士入住阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍，林保署嘉義分署表示，經查是任職林保署其他分署簡姓員工登記住宿後，由其友人...

台南仁德消防分隊位低窪常受水患 等了30年終於動土新建

台南市政府消防局第五大隊文賢分隊是守護仁德保安工業區數百家工廠、奇美石化廠消防主力；卻位在低窪地，水患常成受災戶。不過當...

蕃薯之鄉水林改以路跑辦蕃薯節 免費香焢蕃薯呷免驚

國內蕃薯產量最大的雲林縣水林鄉，年產逾5萬公噸，今年產量較去年增加3成，產地價每台斤均價10至12元，便宜且品質佳。鄉公...

嘉義縣百大嘉選榜揭曉 20名人氣美食景點成春節旅遊指南

嘉義縣「光躍嘉義．百大嘉選榜」票選結果今天揭曉，活動集結18個鄉鎮、共204處美食與景點，歷經一個多月競爭，由全民選出各...

年貨採買熱潮夯 台南安南區怡中市地重劃區開放臨時停車

再過一周即將迎來農曆春節連假，近期也是各家戶採買年貨的高峰期，台南不少民眾湧入安南區果菜市場採買，當地交通及停車需求突增...

影／南市消防文賢分隊辦公廳舍新建工程今動土 2028年底完工

台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，今天上午9時在仁德區新建工程基地舉行，工程經費7780萬元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。