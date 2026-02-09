快訊

蕃薯之鄉水林改以路跑辦蕃薯節 免費香焢蕃薯呷免驚

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
水林鄉蕃薯今年品質佳又價格實惠，是買蕃薯好時機。記者蔡維斌／攝影
水林鄉蕃薯今年品質佳又價格實惠，是買蕃薯好時機。記者蔡維斌／攝影

國內蕃薯產量最大的雲林縣水林鄉，年產逾5萬公噸，今年產量較去年增加3成，產地價每台斤均價10至12元，便宜且品質佳。鄉公所將於3月28日在顏思齊滯洪池舉辦「水林蕃薯文化節」，首次改以健康路跑為主題，祭出2000份烤、炸地瓜呷免驚，邀藝人謝忻代言並帶領民眾一起路跑。謝忻歡迎大家一起來用雙腳體驗「地瓜故鄉」之美。

水林鄉地瓜種植面積高達1700公頃，產量占全國2成，以台農57號蕃薯種植為主，每年11月至隔年4月為採收期。水林公所農業課指出，去年豪雨雖接二連三，所幸風雨並未重創水林，使蕃薯得以穩定生長，產量增加約3成，產地收購價也維持在每台斤均價10至12元，質佳又實惠。

為推動蕃薯產銷升級，鄉公所除推出「愛馬仕橘」高檔包裝蕃薯，作為今年春節伴手禮之外，也將舉辦蕃薯文化節，今天宣傳會由雲林副縣長陳璧君、代理鄉長張東凱、水林農會總幹事黃綉蘋等人主持，並邀請藝人謝忻代言。

張東凱說，今年活動將以健康、農業為核心，首次以路跑取代往年的焢窯，推出5、10、21公里組，開放2000人報名，深受歡迎，開放網路報名1100名額秒殺，本月25日起可向鄉公所櫃檯現場報名。

活動將在北港與水林交界的思齊滯洪池舉行，屆時將有70攤蕃薯市集，讓民眾採購地瓜。現場還有2000份烤蕃薯、炸地瓜免費品嘗。

張東凱說，現場將打造為蕃薯「觀光工廠」，除熱鬧蕃薯市集，更設蕃薯食農教室，由專人介紹地瓜品種、生長過程及營養價值，更推出5梯次限額的蕃薯料理DIY，還有闖關集章兌換蕃薯寶寶磁鐵及摸彩。

陳璧君表示，路跑路線在有「文化絲路」的顏思齊大道進行，除可欣賞美麗風光更讓大家了解水林歷史，歡迎一起路跑感受蕃薯故鄉之美。

水林鄉公所推出愛馬仕橘包裝的時尚蕃薯伴手禮深受歡迎。記者蔡維斌／攝影
水林鄉公所推出愛馬仕橘包裝的時尚蕃薯伴手禮深受歡迎。記者蔡維斌／攝影
蕃薯之鄉的水林蕃薯文化節，今年改以路跑取代焢窯，並提供免費好吃焢蕃薯呷免驚。記者蔡維斌／攝影
蕃薯之鄉的水林蕃薯文化節，今年改以路跑取代焢窯，並提供免費好吃焢蕃薯呷免驚。記者蔡維斌／攝影

地瓜 路跑 均價
