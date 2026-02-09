快訊

嘉義縣百大嘉選榜揭曉 20名人氣美食景點成春節旅遊指南

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣百大嘉選榜揭曉，縣長翁章梁與10大美食業者合影。記者李宗祐／攝影
嘉義縣百大嘉選榜揭曉，縣長翁章梁與10大美食業者合影。記者李宗祐／攝影

嘉義縣「光躍嘉義．百大嘉選榜」票選結果今天揭曉，活動集結18個鄉鎮、共204處美食景點，歷經一個多月競爭，由全民選出各10名人氣得主。縣長翁章梁表示，這份名單是嘉義縣各鄉鎮特色的縮影，累積票數超過70萬張，將成為遊客參與2026台灣燈會時的重要旅遊參考。

活動自去年12月3日起至今年1月16日止，共有68名美食店家與136名熱門景點參與。今天在頒獎典禮現場，除了表揚獲獎單位，也同步抽出萬元好禮，回饋參與投票的民眾，獎項包含iPhone 17 Pro手機1名、75吋大電視1名及飯店住宿券等。

十大人氣美食名單涵蓋山海平原特色，平原區包含水上鄉水上老牌草魚粥、雨豆樹、品安豆花店，以及太保市嘉漁海鮮宴餐廳；山線有中埔鄉竹香園甕缸雞嘉義店、鈴蘭碗粿與梅山鄉冬瓜妹人文概念館；海線則是布袋鎮胡記水煎包、東石鄉東石阿春小吃與樂亞小食光。

十大人氣景點部分，山線景點密集，包含中埔鄉中埔穀倉農創園區、石硦林場、粉牛樂園體驗農場、獨角仙休閒農場、築夢森居探索生態農場，以及梅山鄉太平雲梯；平原區則有太保市國立故宮博物院南部院區、水上鄉豐碩果園、民雄鄉旺萊山鳳梨文化園區與朴子市配天宮。

文化觀光局表示，春節年假即將到來，邀請民眾跟著這份人氣名單走訪嘉義，感受各鄉鎮的人文風景。此外，2026台灣燈會也將在嘉義縣登場，屆時歡迎全國旅客白天按圖索驥品嚐美食，夜晚留在嘉義賞燈，深度體驗嘉義縣多元魅力。

嘉縣府公布十大人氣景點美食，2026台灣燈會按圖索驥遊嘉義。記者李宗祐／攝影
嘉縣府公布十大人氣景點美食，2026台灣燈會按圖索驥遊嘉義。記者李宗祐／攝影
嘉縣府公布十大人氣景點美食。記者李宗祐／攝影
嘉縣府公布十大人氣景點美食。記者李宗祐／攝影
嘉義縣百大嘉選榜揭曉，20名人氣美食景點成春節旅遊指南。記者李宗祐／攝影
嘉義縣百大嘉選榜揭曉，20名人氣美食景點成春節旅遊指南。記者李宗祐／攝影
百大嘉選榜揭曉現場抽大獎，幸運兒抱走iPhone 17 Pro。記者李宗祐／攝影
百大嘉選榜揭曉現場抽大獎，幸運兒抱走iPhone 17 Pro。記者李宗祐／攝影
嘉義縣百大嘉選榜揭曉，縣長翁章梁與10大景點業者合影。記者李宗祐／攝影
嘉義縣百大嘉選榜揭曉，縣長翁章梁與10大景點業者合影。記者李宗祐／攝影

嘉義 景點 美食
