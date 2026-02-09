中國人士住阿里山寄宿舍！林保署一查是員工友人入住 他下場慘了

快訊

中央社／ 嘉義縣9日電
網傳中國人士入住阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍（圖），林保署嘉義分署調查發現是任職林保署其他分署簡姓員工登記住宿後，由其友人入住，已函請其任職機關查處。（林保署嘉義分署提供）中央社
網傳中國人士入住阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍，林保署嘉義分署表示，經查是任職林保署其他分署簡姓員工登記住宿後，由其友人入住；因違反規定，已函請其任職機關查處。

農業部林業保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，阿里山第二員工寄宿舍，其設置目的為提供林保署或所屬機關執行公務人員，以及其他機關人員因公務出差住宿使用為原則，嘉義分署並訂有該員工寄宿舍管理規範。

嘉義分署表示，經查此次事件為簡姓員工依管理規範登記申請住宿，但實際入住人員並非簡姓員工，而是其友人，已違反該規定，將函請其任職機關針對簡姓員工違規行為查處。

此外，嘉義分署說，將檢討寄宿舍管理，確認入住人員與申請資料相符，強化住宿審核與管理機制，以確保寄宿舍使用符合規定。

