台南仁德消防分隊位低窪常受水患 等了30年終於動土新建

台南市政府消防局第五大隊文賢分隊是守護仁德保安工業區數百家工廠、奇美石化廠消防主力；卻位在低窪地，水患常成受災戶。不過當年因剛興建、不可能搬遷，經過30年變成「老舊、狹小」，終於今天在崑崙路旁新址動土。預計2028年12月完工。

主持動土的市長黃偉哲表示，未來德南派出所與消防局文賢分隊將在同一基地興建廳舍，總經費7780萬元，全部由市款支應。新建廳舍總樓地板面積1200多平方公尺（約400多坪），可提供消防人員更好的待命備勤空間，強化第一線救災救護能量。

消防局表示，文賢分隊座落Y字交叉路口，「交通動線複雜，易生事故，影響消爾防人員出勤安全」。屋齡逾30年，建築老舊、空間狹小，車輛停放、裝備器材儲放或人員備勤與休憩空間均不足，限制救災救護量能發揮。且「現址為私人土地」擴建條件受限，已難因應現代消防勤務與裝備發展需求。

局長楊宗林表示，分隊辦公廳舍地上4層鋼筋混凝土建築，設計考量消防勤務24小時運作需求，規畫執勤、備勤、休憩及行政管理等機能空間，導入耐震結構與現代化設施，並預留未來人力與裝備擴充彈性，完工後將有效提升該地區救災救護量能。

消防局說，除將軍分隊即將於今年完工，楠西及文賢分隊也將陸續動工。另有第七大隊及德興分隊、第四大隊（含南科）及特搜大（分）隊、玉井、第二大隊及官田與鹽行分隊等多項新建計畫同步規畫。

黃偉哲說，消防分隊24小時全天候運作機關，文賢分隊新址位置適中，有助轄區內發生事故時順利出勤。新建廳舍除完善規畫執勤、備勤、休憩及車庫等必要空間，也導入綠建築設計理念，期盼完工後打造安全、舒適且優質的工作環境，讓消防同仁全心投入救災救護工作，進一步提升服務效能。

黃偉哲表示，未來德南派出所新建廳舍將緊鄰文賢分隊設置，形成「警消聯防體系」勤務配置模式。透過空間整合，強化平時資訊交流與勤務協調，於重大災害、突發事故或大型勤務發生時，可迅速啟動聯合應變機制，縮短反應時間、提升指揮調度效率，兼顧治安維護與救災救護需求，擴大公共安全服務量能。

立委陳亭妃、市議員杜素吟與地方人士出席。杜素吟代表議會感謝市府支持，讓文賢消防分隊與德南派出所新建辦公廳舍能順利建置在同一基地，這是地方企盼的。。