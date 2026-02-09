年貨採買熱潮夯 台南安南區怡中市地重劃區開放臨時停車

再過一周即將迎來農曆春節連假，近期也是各家戶採買年貨的高峰期，台南不少民眾湧入安南區果菜市場採買，當地交通及停車需求突增，因應大量車潮，南市府地政局特在「怡中市地重劃區」內建地設置春節期間臨時停車場，降低民眾違規停車風險，在年前為民眾守住荷包。

地政局表示，安南區怡中市地重劃區位在台南市綜合農產果菜市場兩側，開發面積約8.91公頃，地勢平坦、腹地完整，交通動線良好，且鄰近怡安路主要幹道，是規畫臨時停車空間的理想地點，因此，13日至16日春節期間將開放作為臨時停車場，提升周邊交通秩序順暢。

地政局提到，怡中市地重劃區為安南區重要整體開發計畫之一，透過市地重劃方式，完善道路、公園、排水及公共設施配置，有效提升土地使用效率與區域機能，重劃工程歷經3年完工，目前正進行驗收階段，重劃區土地也同步規畫分配，後續可望引入住宅、商業及公共服務設施，帶動地方發展，提升周邊生活品質。

地政局也強調，本次春節臨時停車場規畫，不僅展現市地重劃區在開發過程中兼顧公共利益與彈性運用的效益，也使民眾提前感受重劃建設帶來的實質便利，未來將持續透過完善開發規畫與公共設施建設，打造台南宜居宜業的生活環境。