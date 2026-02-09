快訊

要穩定非改革？泰柬衝突讓泰自豪黨成最大贏家

捲林岱樺詐領助理費案...通法寺住持開庭出招 控檢「毀佛謗寺滅僧」

愛犬「整天死亡凝視飼主」 帶去檢查獸醫1句話全家嚇壞：史上最貴驗孕棒

聽新聞
0:00 / 0:00

年貨採買熱潮夯 台南安南區怡中市地重劃區開放臨時停車

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
因應各家戶採買年貨高峰期來臨，南市府地政局在安南區怡中市地重劃區西側基地規畫臨時停車場，提供民眾採買停車需求。圖／南市府提供
因應各家戶採買年貨高峰期來臨，南市府地政局在安南區怡中市地重劃區西側基地規畫臨時停車場，提供民眾採買停車需求。圖／南市府提供

再過一周即將迎來農曆春節連假，近期也是各家戶採買年貨的高峰期，台南不少民眾湧入安南區果菜市場採買，當地交通及停車需求突增，因應大量車潮，南市府地政局特在「怡中市地重劃區」內建地設置春節期間臨時停車場，降低民眾違規停車風險，在年前為民眾守住荷包。

地政局表示，安南區怡中市地重劃區位在台南市綜合農產果菜市場兩側，開發面積約8.91公頃，地勢平坦、腹地完整，交通動線良好，且鄰近怡安路主要幹道，是規畫臨時停車空間的理想地點，因此，13日至16日春節期間將開放作為臨時停車場，提升周邊交通秩序順暢。

地政局提到，怡中市地重劃區為安南區重要整體開發計畫之一，透過市地重劃方式，完善道路、公園、排水及公共設施配置，有效提升土地使用效率與區域機能，重劃工程歷經3年完工，目前正進行驗收階段，重劃區土地也同步規畫分配，後續可望引入住宅、商業及公共服務設施，帶動地方發展，提升周邊生活品質。

地政局也強調，本次春節臨時停車場規畫，不僅展現市地重劃區在開發過程中兼顧公共利益與彈性運用的效益，也使民眾提前感受重劃建設帶來的實質便利，未來將持續透過完善開發規畫與公共設施建設，打造台南宜居宜業的生活環境。

重劃區 公共 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

過年紅包來了 衛福部送793萬紅包讓機構長者過好年

春節不打烊！花蓮慈濟醫院15日起開設假日門診 24小時急診守護

領錢囉！春節關懷不間斷 竹市11項津貼明起發放

花蓮慈濟醫院開設春節門診！籲注意天氣變化 初四恢復正常服務

相關新聞

台南仁德消防分隊位低窪常受水患 等了30年終於動土新建

台南市政府消防局第五大隊文賢分隊是守護仁德保安工業區數百家工廠、奇美石化廠消防主力；卻位在低窪地，水患常成受災戶。不過當...

年貨採買熱潮夯 台南安南區怡中市地重劃區開放臨時停車

再過一周即將迎來農曆春節連假，近期也是各家戶採買年貨的高峰期，台南不少民眾湧入安南區果菜市場採買，當地交通及停車需求突增...

影／南市消防文賢分隊辦公廳舍新建工程今動土 2028年底完工

台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，今天上午9時在仁德區新建工程基地舉行，工程經費7780萬元...

雲林斗六年前最後一場徵才 500多職缺最高薪資上看7萬

農曆春節將至，為協助民眾把握年後轉職、求職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於2月10日舉辦春節前最後一場...

台南製造人力驅動載具 將橫渡大西洋

美籍伊朗裔的雷札．巴盧奇多次以人力驅動的浮動載具在海上航行，先前結識曾任台南市觀旅局長的陳俊安，提出希望挑戰長達一年從台...

台南新營波光節開幕 打造天鵝湖成大型沉浸式夢境場域

邁入第三年的台南新營波光節今晚在新營天鵝湖親水公園開幕，吸引不少鄉親頂著刺骨寒風熱情參與，現場透過設計變換燈光轉換，打造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。