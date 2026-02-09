快訊

影／南市消防文賢分隊辦公廳舍新建工程今動土 2028年底完工

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍將打造地上4層鋼筋混凝土建築，導入導入綠建築設計理念。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍將打造地上4層鋼筋混凝土建築，導入導入綠建築設計理念。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，今天上午9時在仁德區新建工程基地舉行，工程經費7780萬元，將打造地上4層鋼筋混凝土建築，導入綠建築設計理念、耐震結構與現代化設施，並預留未來人力與裝備擴充彈性，預計於2028年12月完工。

文賢分隊現有廳舍座落於Y字型交叉路口，交通動線複雜，易生事故，影響消防人員出勤安全；加上屋齡已逾30年，建築老舊、空間狹小，無論車輛停放、裝備器材儲放或人員備勤與休憩空間均顯不足，限制救災救護量能發揮。

此外，現址為私人土地，擴建條件受限，已難以因應現代消防勤務與裝備發展需求，市府遂積極覓地遷建，選擇以市有土地興建文賢分隊新廳舍，避免徵收民地，兼顧公共建設需求與土地資源合理運用。

隨著新豐地區都市發展加速，警消勤務量能、編制員額及救災裝備需求逐年攀升，文賢消防分隊此次遷建至都市計畫區內，可縮短服務半徑、貼近人口集中區域，亦可透過崑崙路迅速銜接保安工業區，優化出勤動線，提升救援反應效率。

此外，未來德南派出所新建廳舍將緊鄰文賢消防分隊廳舍設置，形成「警消聯防體系」的勤務配置模式，於重大災害、突發事故或大型勤務發生時，即可迅速啟動聯合應變機制，縮短反應時間，提升整體指揮調度效率，兼顧治安維護與救災救護需求。

消防局長楊宗林表示，市府分年編列7780萬元工程經費，推動文賢分隊新建，分隊辦公廳舍規劃為地上4層鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約1223.38平方公尺，設計充分考量消防勤務24小時運作需求，並妥善規劃執勤、備勤、休憩及行政管理等機能空間。

消防局說明，本案基地位於仁德區崑崙路旁，由張嘉玲建築師事務所負責監造，正三營造工程有限公司承攬施工，建築全面導入生態、節能與低碳設計原則，符合綠建築相關指標，並取得候選黃金級綠建築及候選一級建築能效，兼顧建築美學與實用機能。

除將軍分隊即於今年度完工外，楠西及文賢分隊也將陸續動工，另有第七大隊及德興分隊、第四大隊（含南科）及特搜大（分）隊、玉井、第二大隊及官田與鹽行分隊等多項新建計畫同步規劃中，市府將持續打造更安全、舒適的消防執勤環境。

黃偉哲表示，消防分隊為24小時全天候運作機關，對空間配置與動線規劃具有高度專業需求，此次新建廳舍導入綠建築設計理念，期盼工程完工後，能為消防人員打造安全、舒適且優質的工作環境，使其全心投入救災救護工作，進一步提升服務效能，守護市民生命與財產安全。

台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，今天上午9時在仁德區新建工程基地舉行。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，今天上午9時在仁德區新建工程基地舉行。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，今天上午9時在仁德區新建工程基地舉行。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，今天上午9時在仁德區新建工程基地舉行。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，今天上午9時在仁德區新建工程基地舉行。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局第五救災救護大隊文賢分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，今天上午9時在仁德區新建工程基地舉行。記者袁志豪／翻攝

綠建築 設計
