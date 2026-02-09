雲林斗六年前最後一場徵才 500多職缺最高薪資上看7萬

農曆春節將至，為協助民眾把握年後轉職、求職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於2月10日舉辦春節前最後一場聯合徵才活動，共釋出523個工作機會，最高薪資上看7.1萬元。

斗六就業中心將於2月10日上午9時至11時，在中心舉辦「新春奔騰・馬上加薪」聯合徵才活動，邀集6家企業設攤徵才，該場徵才活動亦是年前最後一場徵才活動。

斗六就業中心表示，本次參與徵才企業包括三好國際酒店、巧新科技、正新橡膠、矽品精密、國紡企業及富喬工業，職缺涵蓋房務員、技術員、工程師等。

其中，三好國際酒店中餐廚助起薪3.2萬元；巧新科技工務技術士起薪3.3萬元；國紡企業生產線儲備幹部及富喬工業助理工程師起薪3.7萬元；正新橡膠設備維修員起薪4萬元；矽品精密品管工程師起薪4.8萬元，製造組主管最高薪資上看7.1萬元。

斗六就業中心主任劉達源指出，當天除徵才面試外，也邀請雲林縣理燙髮美容職業工會提供義剪造型服務，協助求職者以最佳狀態迎接面試；同時邀請在地書法家林周生、蔡依琳及文芳進老師揮毫書寫開運春聯，免費贈送求職民眾，增添新年祝福與好運。