快訊

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

2月4G、5G便宜資費懶人包／5G拚399元、這方案折扣2萬 4G吃到飽再漲價

高市大勝日經指數破56,000 法人推薦五大類概念股出列

雲林斗六年前最後一場徵才 500多職缺最高薪資上看7萬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
農曆春節將至，為協助民眾把握年後轉職、求職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於2月10日舉辦春節前最後一場聯合徵才活動。圖／斗六就業中心提供
農曆春節將至，為協助民眾把握年後轉職、求職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於2月10日舉辦春節前最後一場聯合徵才活動。圖／斗六就業中心提供

農曆春節將至，為協助民眾把握年後轉職、求職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於2月10日舉辦春節前最後一場聯合徵才活動，共釋出523個工作機會，最高薪資上看7.1萬元。

斗六就業中心將於2月10日上午9時至11時，在中心舉辦「新春奔騰・馬上加薪」聯合徵才活動，邀集6家企業設攤徵才，該場徵才活動亦是年前最後一場徵才活動。

斗六就業中心表示，本次參與徵才企業包括三好國際酒店、巧新科技、正新橡膠、矽品精密、國紡企業及富喬工業，職缺涵蓋房務員、技術員、工程師等。

其中，三好國際酒店中餐廚助起薪3.2萬元；巧新科技工務技術士起薪3.3萬元；國紡企業生產線儲備幹部及富喬工業助理工程師起薪3.7萬元；正新橡膠設備維修員起薪4萬元；矽品精密品管工程師起薪4.8萬元，製造組主管最高薪資上看7.1萬元。

斗六就業中心主任劉達源指出，當天除徵才面試外，也邀請雲林縣理燙髮美容職業工會提供義剪造型服務，協助求職者以最佳狀態迎接面試；同時邀請在地書法家林周生、蔡依琳及文芳進老師揮毫書寫開運春聯，免費贈送求職民眾，增添新年祝福與好運。

現場另安排雲林縣視障重建福利協進會提供肩頸按摩體驗，舒緩求職壓力，也讓企業進一步認識視障按摩專業，促進多元就業機會。相關活動資訊可洽斗六就業中心（05）532-5105，或上「台灣就業通」網站查詢

農曆春節將至，為協助民眾把握年後轉職、求職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於2月10日舉辦春節前最後一場聯合徵才活動，當天將有義剪。圖／斗六就業中心提供
農曆春節將至，為協助民眾把握年後轉職、求職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於2月10日舉辦春節前最後一場聯合徵才活動，當天將有義剪。圖／斗六就業中心提供

斗六 求職 徵才活動
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

雲林斗六5米招財神貓現身 「要拜罐罐嗎？」廟方幽默回覆了

雲林春節推3條免費高鐵接駁路線 提供便利交通暢遊雲林

2萬株櫻花海來了！雲林草嶺石壁櫻花季估湧百萬人次 可在斗六搭接駁車

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

相關新聞

雲林斗六年前最後一場徵才 500多職缺最高薪資上看7萬

農曆春節將至，為協助民眾把握年後轉職、求職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心將於2月10日舉辦春節前最後一場...

台南製造人力驅動載具 將橫渡大西洋

美籍伊朗裔的雷札．巴盧奇多次以人力驅動的浮動載具在海上航行，先前結識曾任台南市觀旅局長的陳俊安，提出希望挑戰長達一年從台...

台南新營波光節開幕 打造天鵝湖成大型沉浸式夢境場域

邁入第三年的台南新營波光節今晚在新營天鵝湖親水公園開幕，吸引不少鄉親頂著刺骨寒風熱情參與，現場透過設計變換燈光轉換，打造...

最給力馬拉松！寒風刺骨有鋼管女郎陪跑 擋不住3千跑者熱情

超級寒流夾帶10級強烈海風中路跑是一大挑戰！雲林沿海今晨冷颼颼，由全國青少年體育協會舉辦的路跑仍在台西鄉登場，請來穿著清...

奧運級「供神花」獻給北港朝天宮 信徒擲筊送神花十分搶手

曾為奧運台灣代表隊製作胸花的雲林縣工藝師林佩瑩，每年都會製作供神花獻給北港朝天宮媽祖，今天帶領雲林纏花藝術協會學員進行「...

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

近期台南安平遊港運河旁出現一座宛如海上遊憩裝置的浮動載具，引發遊客關注，該載具由53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇打造，他在台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。