台南新營波光節開幕 打造天鵝湖成大型沉浸式夢境場域

邁入第三年的台南新營波光節今晚在新營天鵝湖親水公園開幕，吸引不少鄉親頂著刺骨寒風熱情參與，現場透過設計變換燈光轉換，打造不一樣水色，讓與會者驚豔連連。

今年新營波光節以「光之夢」為策展主題，首度攜手台灣新生代原創插畫 IP「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，透過光影藝術與角色敘事，將天鵝湖公園轉化為一座大型沉浸式夢境場域。

市長黃偉哲率領與會的立委陳亭妃、文化局長黃雅玲、新營區長陳宏田、市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰、沈家鳳等人主持開幕啟燈儀式，黃偉哲表示，新營波光節自2024年開辦以來，兩年間吸引近50萬人次到訪，並連續兩年獲國際繆思設計大獎（MUSE Design Awards）藝術展覽類金獎肯定，讓新營站上國際藝文展演舞台。除光影展演外，也結合歌唱比賽、土風舞等社區參與活動，讓市民成為節慶一部分。未來在經費與規畫許可下，將評估邀請更多表演團體與街頭藝人參與。

黃雅玲指出，今年展區共規畫7件主題作品及完整環湖光環境，最大特色在於首次結合兩個原創IP角色，使整體燈區敘事更加完整、可看性大幅提升。

其中，國際團隊SPLACES.STUDIO帶來的聲音互動作品「Nidium」，以鳥巢意象收錄環境聲響並即時轉化為光影變化；黑川互動媒體藝術的「共生島」運用水霧投影與肢體感應，邀請民眾與動畫共舞；凡京設計「時空之序」則以迴圈式光門營造夢幻儀式感。新銳團隊「無邊製造」與「雜波ZAP」分別推出「橋上相遇的光」及「彼此之間的漣漪」，將身體動作轉化為流動光影；藝術家「緩緩」與「蓓蓓」也將筆下角色具象化，呈現「夜晚夢遊慶典」與「湖光聽風：與鼠尼共度悠閒」，邀請民眾在夜色中放慢腳步，走進一段療癒而奇幻探索旅程。

文化局表示，2026 新營波光節展期自2月7日至3月8日（除夕休展），每天傍晚5時30分至晚上10時點燈，假日提供新營客運總站往返天鵝湖免費接駁專車。

更多活動資訊，請至「新營波光節」官方臉書及IG活動專頁查詢。

FB活動專頁https://www.facebook.com/profile.php?id=61555273618078