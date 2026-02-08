奧運級「供神花」獻給北港朝天宮 信徒擲筊送神花十分搶手

曾為奧運台灣代表隊製作胸花的雲林縣工藝師林佩瑩，每年都會製作供神花獻給北港朝天宮媽祖，今天帶領雲林纏花藝術協會學員進行「換花」儀式，獻上8對全新「供神花」，再將燻滿媽祖香火的舊神花，讓民眾擲筊取得，吸引大批民眾爭相「試手氣」，過年前把平安帶回家。

林佩瑩是國內知名纏花工藝大師，曾獲「台灣工藝之家」傑出工藝家認證，更受邀為2024年奧運台灣代表隊製作制服的胸花。她早在10年前起每逢春節過年，都會帶領學員製作「供神花」獻給各廟，擺放神殿，年年換花，以手藝敬神，別具意義。

林佩瑩今年製作牡丹花、佛手花、石榴花，組合成象徵「富貴吉祥、多福多壽、繁榮昌盛」的供神花，更首度融入「南京非物質文化遺產剪絨技法」改變成自創工法，製作成花艷牡丹。

她說，此項技術難度在於並沒有既定紙型可供參考，花型樣態全憑個人經驗判斷，失敗率高，因此今年度27對供神花，就耗時4個月才完成，殊為不易。

今天林佩瑩和學員將27對供神花分別送給元長、虎尾、北港及嘉義新港等各大宮廟，此外並在北港朝天宮換完花，並舉行擲筊取花，吸引60位民眾報名，大家比誠心、比手氣，一番擲筊後，3位幸運民眾連擲出五聖杯，也有同杯數民眾進行第二輪擲筊，分出勝負，過程緊張有趣。