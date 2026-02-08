快訊

奧運級「供神花」獻給北港朝天宮 信徒擲筊送神花十分搶手

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
曾為奧運台灣代表隊製作胸花的雲林縣工藝師林佩瑩帶領學員送神花給北港朝天宮，換下的舊神花再以擲筊方式送給信徒，十分搶手。記者蔡維斌／攝影
曾為奧運台灣代表隊製作胸花的雲林縣工藝師林佩瑩，每年都會製作供神花獻給北港朝天宮媽祖，今天帶領雲林纏花藝術協會學員進行「換花」儀式，獻上8對全新「供神花」，再將燻滿媽祖香火的舊神花，讓民眾擲筊取得，吸引大批民眾爭相「試手氣」，過年前把平安帶回家。

林佩瑩是國內知名纏花工藝大師，曾獲「台灣工藝之家」傑出工藝家認證，更受邀為2024年奧運台灣代表隊製作制服的胸花。她早在10年前起每逢春節過年，都會帶領學員製作「供神花」獻給各廟，擺放神殿，年年換花，以手藝敬神，別具意義。

林佩瑩今年製作牡丹花、佛手花、石榴花，組合成象徵「富貴吉祥、多福多壽、繁榮昌盛」的供神花，更首度融入「南京非物質文化遺產剪絨技法」改變成自創工法，製作成花艷牡丹。

她說，此項技術難度在於並沒有既定紙型可供參考，花型樣態全憑個人經驗判斷，失敗率高，因此今年度27對供神花，就耗時4個月才完成，殊為不易。

今天林佩瑩和學員將27對供神花分別送給元長、虎尾、北港及嘉義新港等各大宮廟，此外並在北港朝天宮換完花，並舉行擲筊取花，吸引60位民眾報名，大家比誠心、比手氣，一番擲筊後，3位幸運民眾連擲出五聖杯，也有同杯數民眾進行第二輪擲筊，分出勝負，過程緊張有趣。

民眾說，供神花在朝天宮各神殿奉祀長達一年，經無數信徒朝拜， 供神花已燻滿媽祖香火和靈氣，帶回家除可保平安，這些美麗的花束，出自大師和子弟的手藝，帶回去除了可當新春擺飾增添吉祥喜氣外，也具收藏價值，所以十分搶手。

曾為奧運台灣代表隊製作胸花的雲林縣工藝師林佩瑩（前右二）帶領學員送神花給北港朝天宮，換下的舊神花再以擲筊方式送給信徒，成為春節前獨特的儀式。記者蔡維斌／攝影
曾為奧運台灣代表隊製作胸花的雲林縣工藝師林佩瑩（前右二）帶領學員送神花給北港朝天宮，換下的舊神花再以擲筊方式送給信徒，成為春節前獨特的儀式。記者蔡維斌／攝影
曾為奧運台灣代表隊製作胸花的雲林縣工藝師林佩瑩帶領學員送神花給北港朝天宮，換下的舊神花再以擲筊方式送給信徒，十分搶手。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮 工藝 媽祖
