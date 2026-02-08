快訊

最給力馬拉松！寒風刺骨有鋼管女郎陪跑 擋不住3千跑者熱情

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
鋼管車當前導車為路跑選手帶路，妙齡女郎一路勁舞陪跑並為選手加油打氣。記者蔡維斌／翻攝
鋼管車當前導車為路跑選手帶路，妙齡女郎一路勁舞陪跑並為選手加油打氣。記者蔡維斌／翻攝

超級寒流夾帶10級強烈海風中路跑是一大挑戰！雲林沿海今晨冷颼颼，由全國青少年體育協會舉辦的路跑仍在台西鄉登場，請來穿著清涼的妙齡女郎在鋼管車上一路陪跑，勁歌熱舞加油打氣，寒風刺骨中也為跑者「增溫」不少，有跑者豎起母指打打趣說，「夠熱情、很給力！」

寒流發威全台冷颼颼，雲林縣台西鄉今天清晨5時30分天未亮，籠罩一片強寒中，一場由中華民國青少年體育協會在明聖宮場舉辦的雲林全國馬拉松照常鳴槍開跑，3千跑者有人加穿衣服，但也有不少年輕跑者仍舊是一襲背心加短庫，讓人看了直打寒顫。

背心加短補還不夠強！起跑點來了兩輛引導的鋼管車，在鳴槍後立刻響起超震撼的電音樂，4名妙齡女郎身穿清涼舞衣，在鋼管車上熱歌起舞，為路跑「暖身」加油打氣，使3千名跑者個個精神抖擻，再強、再冷的風也不怕，一路逆風而上向前衝。

協會指出，去年配合全國運動會，曾先辦馬拉松活動作為會前熱身賽，為推廣馬拉松賽事，增進地方的運動熱忱，今年再度舉辦路跑，效果良好，光雲林在地跑者就有超過1000人報名，尤其今年有4名跑者，要挑戰全馬個人紀錄，分別有第100、 200、300及470場次的紀錄賽，非常不容易，如何協助達成任務很重要。

今天遇上寒流加上沿海風勢強大，寒風刺骨加上起跑時天未亮，有的路線照明不足，基於安全，主辦單位邀請台中Sweetparty舞團的吉普車前來熱舞陪跑並引導路線。這項創舉被貼上網路引人注目，網友紛紛留言「天氣很冷提振精神」、「超強補給」。

穿這麼少站在車上冷不冷？舞者說，冷風太強了，開場起跳之初會冷，不過一路看到所有跑者不畏寒風勇往直前，她們心中不由然也燃起熱情，一路高喊「加油」，激發跑者的熱情溫度勝過寒流，完成這場艱辛的路跑。

幾位完成42馬到終點的跑者也和舞者合照留念，被問到有妙齡舞者陪跑，笑說「很好、很熱情也很給力！」

盡管天未亮寒風刺骨但仍有數千人參加雲林全國路跑，場面盛大。記者蔡維斌／翻攝
盡管天未亮寒風刺骨但仍有數千人參加雲林全國路跑，場面盛大。記者蔡維斌／翻攝
鋼管車當前導車為路跑選手帶路，妙齡女郎一路勁舞陪跑並為選手加油。記者蔡維斌／翻攝
鋼管車當前導車為路跑選手帶路，妙齡女郎一路勁舞陪跑並為選手加油。記者蔡維斌／翻攝
鋼管車當前導車為路跑選手帶路，妙齡女郎一路勁舞陪跑並為選手加油。記者蔡維斌／翻攝
鋼管車當前導車為路跑選手帶路，妙齡女郎一路勁舞陪跑並為選手加油。記者蔡維斌／翻攝
跑者到終點站完成42公里全馬，和一路為他們加油的妙齡舞者合照留念。記者蔡維斌／攝影
跑者到終點站完成42公里全馬，和一路為他們加油的妙齡舞者合照留念。記者蔡維斌／攝影
在雲林台西鄉舉辦的全國路跑，天氣十分寒冷，終點站設有補給站提供烤雞給跑者補充體力。記者蔡維斌／攝影
在雲林台西鄉舉辦的全國路跑，天氣十分寒冷，終點站設有補給站提供烤雞給跑者補充體力。記者蔡維斌／攝影
在雲林台西鄉舉辦的全國路跑賽，天氣寒冷，強風冷颼颼，主辦請來妙齡舞者為選手加油打氣，格外吸引目光。記者蔡維斌／攝影
在雲林台西鄉舉辦的全國路跑賽，天氣寒冷，強風冷颼颼，主辦請來妙齡舞者為選手加油打氣，格外吸引目光。記者蔡維斌／攝影
鋼管車當前導車為路跑選手帶路，妙齡女郎一路勁舞陪跑並為選手加油。記者蔡維斌／翻攝
鋼管車當前導車為路跑選手帶路，妙齡女郎一路勁舞陪跑並為選手加油。記者蔡維斌／翻攝
天氣寒冷，辦辦單位請來熱力女子啦啦隊為選手加油打氣。記者蔡維斌／翻攝
天氣寒冷，辦辦單位請來熱力女子啦啦隊為選手加油打氣。記者蔡維斌／翻攝

馬拉松 路跑 寒流
相關新聞

嘉義首創！超狂「瘋狂抓錢機」進駐夜市 挑戰手速領千元大鈔

嘉義市知名的文化路夜市近期出現一台引人注目的「瘋狂抓錢機」，挑戰者在布滿百元、千元紙鈔玻璃筒內，在15秒內狂捉現金，捉多...

雲林斗六5米招財神貓現身 「要拜罐罐嗎？」廟方幽默回覆了

雲林縣斗六市虎溪里福德宮斥資300萬元，打造一尊近5公尺高的「招財神貓」，貓身手持元寶與玉如意，象徵招財、賜福、納吉祥，...

網紅張譯嘉義發紅包袋 文化公園湧現粉絲人龍長達百公尺

擁有超過50萬名粉絲的網紅張譯（嘴哥/Eddy），自今年元月起巡迴全台各地發送新年紅包袋，吸引大批粉絲追隨。昨天晚上嘉義...

最給力馬拉松！寒風刺骨有鋼管女郎陪跑 擋不住3千跑者熱情

超級寒流夾帶10級強烈海風中路跑是一大挑戰！雲林沿海今晨冷颼颼，由全國青少年體育協會舉辦的路跑仍在台西鄉登場，請來穿著清...

奧運級「供神花」獻給北港朝天宮 信徒擲筊送神花十分搶手

曾為奧運台灣代表隊製作胸花的雲林縣工藝師林佩瑩，每年都會製作供神花獻給北港朝天宮媽祖，今天帶領雲林纏花藝術協會學員進行「...

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

近期台南安平遊港運河旁出現一座宛如海上遊憩裝置的浮動載具，引發遊客關注，該載具由53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇打造，他在台...

