最給力馬拉松！寒風刺骨有鋼管女郎陪跑 擋不住3千跑者熱情

超級寒流夾帶10級強烈海風中路跑是一大挑戰！雲林沿海今晨冷颼颼，由全國青少年體育協會舉辦的路跑仍在台西鄉登場，請來穿著清涼的妙齡女郎在鋼管車上一路陪跑，勁歌熱舞加油打氣，寒風刺骨中也為跑者「增溫」不少，有跑者豎起母指打打趣說，「夠熱情、很給力！」

寒流發威全台冷颼颼，雲林縣台西鄉今天清晨5時30分天未亮，籠罩一片強寒中，一場由中華民國青少年體育協會在明聖宮場舉辦的雲林全國馬拉松照常鳴槍開跑，3千跑者有人加穿衣服，但也有不少年輕跑者仍舊是一襲背心加短庫，讓人看了直打寒顫。

背心加短補還不夠強！起跑點來了兩輛引導的鋼管車，在鳴槍後立刻響起超震撼的電音樂，4名妙齡女郎身穿清涼舞衣，在鋼管車上熱歌起舞，為路跑「暖身」加油打氣，使3千名跑者個個精神抖擻，再強、再冷的風也不怕，一路逆風而上向前衝。

協會指出，去年配合全國運動會，曾先辦馬拉松活動作為會前熱身賽，為推廣馬拉松賽事，增進地方的運動熱忱，今年再度舉辦路跑，效果良好，光雲林在地跑者就有超過1000人報名，尤其今年有4名跑者，要挑戰全馬個人紀錄，分別有第100、 200、300及470場次的紀錄賽，非常不容易，如何協助達成任務很重要。

今天遇上寒流加上沿海風勢強大，寒風刺骨加上起跑時天未亮，有的路線照明不足，基於安全，主辦單位邀請台中Sweetparty舞團的吉普車前來熱舞陪跑並引導路線。這項創舉被貼上網路引人注目，網友紛紛留言「天氣很冷提振精神」、「超強補給」。

穿這麼少站在車上冷不冷？舞者說，冷風太強了，開場起跳之初會冷，不過一路看到所有跑者不畏寒風勇往直前，她們心中不由然也燃起熱情，一路高喊「加油」，激發跑者的熱情溫度勝過寒流，完成這場艱辛的路跑。