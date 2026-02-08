53歲美籍冒險家將從台南橫越太平洋 打造海上1年生活極限挑戰

近期台南安平遊港運河旁出現一座宛如海上遊憩裝置的浮動載具，引發遊客關注，該載具由53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇打造，他在台南籌備約7個月，計畫搭乘這艘海洋浮動載具，自安平港出發，以人力驅動方式橫渡太平洋，預計花1年時間航向美國佛羅里達州，完成一項震撼國際的極限挑戰。

雷札說，這不僅是一場體能與意志的考驗，更希望藉此傳遞「世界和平」與「海洋環境保護」的理念。美籍伊朗裔的雷札，過去曾任軍人，30年前因伊朗政局動盪輾轉赴美，並定居在佛羅里達州沿海地區，他長年投入鐵人三項耐力運動與海洋探險，1996年曾奪下鐵人三項冠軍，也多次挑戰超長距離跑步紀錄，包括赤腳橫越美國東西岸、全程約4050英里的壯舉。

雷札去年來台旅遊期間，在台南結識曾任市府觀旅局長的陳俊安，雙方一拍即合，雷札提出希望透過浮動載具，完成長達1年的跨洋航行的夢想，陳俊安認為此計畫「前所未有，也值得被世界看見」，兼具歷史意義與創新精神，隨即投入協助，展開籌備工作。

雷札也分享，自己過去曾多次進行浮動載具的海洋橫渡實驗，這次挑戰源於對地球環境現況的深切憂慮，希望喚起社會大眾對全球暖化、氣候變遷及海洋塑膠污染的重視，尤其，極端氣候與海洋生態破壞密不可分，「我們需要潔淨的海洋與和平的世界，這僅為了現在，更是為了下一代。」

陳俊安表示，透過台南在地企業海峰精密股份有限公司及立驛國際有限公司協助下，歷時7個多月，為雷札打造第4代浮動載具，整合多項精密設計，包括人力踩踏驅動轉輪與升級版綠能電力系統，配置太陽能板、小型風力發電機與海浪動能發電設備等，可在長達1年的海上航行中，穩定供應衛星通訊與基本生活所需電力。

為因應約365天海上生活，雷札規畫在浮動載具內設置簡易栽培系統，種植豆芽、蔬菜與菌菇等可快速收成作物，以補充維生素C、預防壞血病，並透過釣魚取得主要蛋白質來源；航行期間，他也將不定時直播，分享太平洋第一線的海洋觀察。

陳俊安指出，雷札有望成為全球首位在浮動載具上於海上生活1年的冒險家，目前正為航行期間的各項細節進行縝密準備，考量季風與洋流因素，最佳啟航時間預計落在3月，將自台南安平港出發，沿公海航線前往菲律賓、馬來西亞、波斯灣，經義大利、法國、葡萄牙，最終返回美國佛羅里達州。