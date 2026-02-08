佛祖請吃飯席開131桌 台南左鎮噶瑪噶居寺邀山區弱勢齊圍爐

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南左鎮噶瑪噶居寺等今天邀弱勢鄉親圍爐，噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切（中）、台南市長黃偉哲（後排左三）共同發放每人2000元福田金給弱勢者。記者謝進盛／翻攝
年關近，台南左鎮噶瑪噶居寺等團體今天邀左鎮、玉井、楠西、南化4行政區弱勢鄉親圍爐，席開131桌，同時發放每人2000元福田金等，希望以佛陀祝福，助弱勢者擺脫身心困頓，讓心靈憂苦得到撫慰。

這項「佛祖請吃飯 扶弱濟貧」慈善活動由左鎮噶瑪噶居寺、蔣揚慈善基金會及社團法人台南市噶瑪噶居戒癮協進會等共同辦理多年，今安排在左鎮噶瑪噶居寺入口停車場登場，邀請左鎮、玉井、楠西、南化區等中低收入戶、社會局玉井社福中心列案邊緣戶及聲暉、腦麻、脊髓損傷、聽障、慈光等身福團體、社區弱勢兒少等1301人參與，除以豐盛饗食溫暖眾人，同時配合衛生所辦理X光篩檢服務。

台南市長黃偉哲也到場致意及發放糖果給參與親子，也與噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切共同發放參加者每人2000元福田金及毛帽、圍脖、手套，在寒冬中送上祝福與關懷，祈願眾人皆能在佛祖照看下身心安頓，脫貧邁向順境。社會局長郭乃文及左鎮、玉井、楠西、南化等四行政區長及立委陳亭妃、市議員周奕齊等人也到場關心。

噶瑪寺戒癮協進會安排交響樂演出，以心靈樂章帶動會場和諧氣氛，洛本天津仁波切逐桌發放紅包提前送上新年祝福，蔣揚志工穿梭會場提供引導等服務。

洛本天津仁波切表示，關懷弱勢不能等，也必須要人去做；佛祖請吃飯匯聚眾金剛昆仲發心與善念，將佛祖的慈悲化為行動；透過一餐飯食關懷需要幫助的眾生，實踐菩薩道精神，同時也藉此喚起各界體恤、接納與關懷需要幫助的人。

噶瑪寺戒癮協進會安排交響樂演出，以心靈樂章帶動會場和諧氣氛。記者謝進盛／翻攝
台南左鎮噶瑪噶居寺等今天邀弱勢鄉親圍爐，噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切（右二）、台南市長黃偉哲（右三）共同發放每人2000元福田金給弱勢者。記者謝進盛／翻攝
年關近，台南左鎮噶瑪噶居寺等團體今天邀左鎮、玉井、楠西、南化4行政區弱勢鄉親圍爐，席開131桌。記者謝進盛／翻攝
