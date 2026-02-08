嘉義市樂合慈善會民雄寒冬送暖 贈350名弱勢戶物資與關懷金

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
樂合慈善會攜手多方團體民雄送愛，現場發放物資與關懷金，並提供健檢、義剪及春聯揮毫等服務。圖／慈善會提供
嘉義市樂合慈善會今天在民雄國中禮堂舉辦寒冬送暖公益活動，現場發放物資與關懷金，並提供健檢、義剪及春聯揮毫等服務，共有350名民雄鄉弱勢戶受惠。理事長劉振炎表示，慈善會成立30年，連續9年舉辦寒冬送暖，每年選定不同鄉鎮關懷，今年在民雄鄉公所協助下，將近百萬元的物資與70萬元善款送到需要的家庭手中，讓弱勢族群能安心過好年。

不到10度的低溫寒流中，民雄鄉許多弱勢戶與邊緣戶一早便前往現場排隊。除了領取民生物資及2000元關懷金，民雄衛生所也配合進行免費健檢，嘉義市美容美髮造型指導員職業工會與吳鳳科技大學老師則提供義剪服務。此外，聖倪國際公司提供全新衣物供人索取，嘉義市書法學會也在現場揮毫贈送春聯，搭配開心樂團的演奏，讓冷冽的天候增添暖意。

劉振炎表示，這次活動不到1個月就募集到足夠經費，包括阿里山同濟會、啟呈慈善會及10多家企業參與，整合民生用品與善款。民雄鄉長林于玲說，政府資源有限，民間力量無窮，透過公所清查並通知真正需要協助的對象，包含低收入戶及邊緣戶，讓愛心精準傳遞。

啟呈慈善會榮譽理事長、議員黃啟豪表示，受邀參與這次活動，動員20名志工前往現場，秉持人飢己飢精神，共同完成這場暖冬善舉。領取物資的民眾說，農曆年前獲得這些民生用品與關懷金，感覺非常溫馨。

