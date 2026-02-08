網紅張譯嘉義發紅包袋 文化公園湧現粉絲人龍長達百公尺

擁有超過50萬名粉絲的網紅張譯（嘴哥/Eddy），自今年元月起巡迴全台各地發送新年紅包袋，吸引大批粉絲追隨。昨天晚上嘉義市文化公園出現長達百公尺的排隊人龍，不少民眾攜家帶眷提前卡位，只為從網紅手中接過紅包袋並合照留念。

張譯表示，發送紅包袋的初衷是想與粉絲互動、趣味一下，詳細的發送地點與時間都會即時更新在臉書等社群媒體，份數則會視現場排隊狀況適度增減，昨天晚上在文化公園現場準備約300份紅包袋，不久即發送完畢。