快訊

「豆腐媽媽」替身重摔控住ICU劇組消失 製作公司列4聲明回應了

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

網紅張譯嘉義發紅包袋 文化公園湧現粉絲人龍長達百公尺

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市文化公園出現排隊長龍，民眾井然有序等待領取張譯發放的限量紅包袋。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化公園出現排隊長龍，民眾井然有序等待領取張譯發放的限量紅包袋。記者李宗祐／攝影

擁有超過50萬名粉絲的網紅張譯（嘴哥/Eddy），自今年元月起巡迴全台各地發送新年紅包袋，吸引大批粉絲追隨。昨天晚上嘉義市文化公園出現長達百公尺的排隊人龍，不少民眾攜家帶眷提前卡位，只為從網紅手中接過紅包袋並合照留念。

張譯表示，發送紅包袋的初衷是想與粉絲互動、趣味一下，詳細的發送地點與時間都會即時更新在臉書等社群媒體，份數則會視現場排隊狀況適度增減，昨天晚上在文化公園現場準備約300份紅包袋，不久即發送完畢。

現場排隊民眾踴躍，不少年輕粉絲領到紅包袋後，隨即興奮地與張譯合影。張譯表示，今年紅包袋發送計畫走訪彰化、嘉義、台中、台南、高雄及雲林等多個縣市，本周末重心放在嘉義，今天下午在興達路仍有發送活動，希望能將喜氣分享給更多民眾。

詳細的發送地點與時間都會即時更新在臉書等社群媒體。圖／翻攝張譯臉書
詳細的發送地點與時間都會即時更新在臉書等社群媒體。圖／翻攝張譯臉書
網紅張譯（右）昨天晚上在嘉義市文化公園發送紅包袋，並與領到的民眾合影留念。記者李宗祐／攝影
網紅張譯（右）昨天晚上在嘉義市文化公園發送紅包袋，並與領到的民眾合影留念。記者李宗祐／攝影

紅包 嘉義 網紅
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

華山老車經費無著落冒險載年菜 網紅柯莉絲汀籲守護第一線志工安全

春節連假平均訂房率43.03% 嘉義市近6成最高原因曝光

台美女網紅在美國吃霸王餐被捕！假名媛犯案10次　羈押3個月拒出庭

台中萬和宮今謝斗法會湧人潮 信眾排隊領高人氣Q彈「平安壽麵」

相關新聞

嘉義首創！超狂「瘋狂抓錢機」進駐夜市 挑戰手速領千元大鈔

嘉義市知名的文化路夜市近期出現一台引人注目的「瘋狂抓錢機」，挑戰者在布滿百元、千元紙鈔玻璃筒內，在15秒內狂捉現金，捉多...

雲林斗六5米招財神貓現身 「要拜罐罐嗎？」廟方幽默回覆了

雲林縣斗六市虎溪里福德宮斥資300萬元，打造一尊近5公尺高的「招財神貓」，貓身手持元寶與玉如意，象徵招財、賜福、納吉祥，...

網紅張譯嘉義發紅包袋 文化公園湧現粉絲人龍長達百公尺

擁有超過50萬名粉絲的網紅張譯（嘴哥/Eddy），自今年元月起巡迴全台各地發送新年紅包袋，吸引大批粉絲追隨。昨天晚上嘉義...

山上花園水道博物館櫻花開4成 寒流催花春節迎綻放

2月4日「立春」腳步已至，已嗅得初春訊息，台南山上花園水道博物館櫻花近日陸續出現櫻花粉紅身影，園區櫻花約開近4成，這波低...

紅蔥頭獨特濃郁口感 南市北門農會結合料理體驗拚買氣

台南沿海地區栽種的紅蔥頭較進口紅蔥頭口感更濃郁，料理更美味，北門區農會今辦理推廣行銷活動，現場透過餐點教作、剪蔥比賽及創...

重罰115萬 雲縣見棄置禽流感病死鵝

雲林縣四湖鄉吳姓鵝農涉嫌將病死鵝棄置偏鄉魚塭，經動植物防疫所檢驗確診Ｈ５Ｎ１高病原性禽流感，且棄置地點附近仍有其他養鵝場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。