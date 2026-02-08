快訊

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 因不滿土地糾紛「北上燒稻草」

嘉義首創！超狂「瘋狂抓錢機」進駐夜市 挑戰手速領千元大鈔

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義夜市推「瘋狂抓錢機」，滿地鈔票飛舞引遊客瘋搶。記者李宗祐／攝影
嘉義夜市推「瘋狂抓錢機」，滿地鈔票飛舞引遊客瘋搶。記者李宗祐／攝影

嘉義市知名的文化路夜市近期出現一台引人注目的「瘋狂抓錢機」，挑戰者在布滿百元、千元紙鈔玻璃筒內，在15秒內狂捉現金，捉多少給多少，趣味畫面吸引大批遊客駐足圍觀。經營者阿永表示，引進這台機器是希望為文化路夜市增添更多變化與多樣性，同時增加夜市的曝光度，讓遊客來到這裡有更多樂趣。

這台透明的圓柱形機器內，強風不斷吹起地上的百元及千元鈔票，挑戰者必須在限時15秒內，憑雙手盡力捕捉飛舞的現鈔。阿永表示，參加資格非常簡單，只要在店內不限大小夾滿6件商品，或者累積點數滿100點，就能獲得一張摸彩券參加挑戰。此外，新顧客追蹤業者的社群平台帳號，每加一項就能多獲得一張摸彩券。

阿永表示，這台抓錢機在嘉義應該是首創，自開幕一個半月左右以來，反應非常熱烈，甚至有外縣市的遊客專程前來挑戰。目前單次最高抓取金額紀錄為2600元。為了增加遊戲樂趣，業者近期還增加了「隱藏版功能」，在鈔票上做記號，若抓到特定鈔票獎金就能翻倍。

現場挑戰者在機器內奮力抓鈔，圍觀群眾也不時發出驚呼與笑聲。阿永表示，希望透過這種互動性強的遊戲，讓大家在春節期間來到嘉義旅遊時，能感受到不同的夜市文化，體驗抓現金的快感。

嘉義文化路夜市驚見「瘋狂抓錢機」 限時現鈔抓多少領多少。記者李宗祐／攝影
嘉義文化路夜市驚見「瘋狂抓錢機」 限時現鈔抓多少領多少。記者李宗祐／攝影
抓多少給多少！嘉義文化路夜市推「瘋狂抓錢機」少。記者李宗祐／攝影
抓多少給多少！嘉義文化路夜市推「瘋狂抓錢機」少。記者李宗祐／攝影
嘉義夜市推「瘋狂抓錢機」，滿地鈔票飛舞引遊客瘋搶。記者李宗祐／攝影
嘉義夜市推「瘋狂抓錢機」，滿地鈔票飛舞引遊客瘋搶。記者李宗祐／攝影

夜市 嘉義 鈔票
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

穩定AI與軍工產業用水 經部鎖定高雄、嘉義蓋海淡廠

嘉義24歲男酒駕又疑毒駕釀1死1傷 檢方聲押深夜獲准

春節漫遊嘉義瑞里 走進雲霧茶香的山城秘境

裘海正嫁嘉義養豬大戶神隱30年！自爆當年「瘋狂」蜜月行程　61歲現況曝光

相關新聞

嘉義首創！超狂「瘋狂抓錢機」進駐夜市 挑戰手速領千元大鈔

嘉義市知名的文化路夜市近期出現一台引人注目的「瘋狂抓錢機」，挑戰者在布滿百元、千元紙鈔玻璃筒內，在15秒內狂捉現金，捉多...

雲林斗六5米招財神貓現身 「要拜罐罐嗎？」廟方幽默回覆了

雲林縣斗六市虎溪里福德宮斥資300萬元，打造一尊近5公尺高的「招財神貓」，貓身手持元寶與玉如意，象徵招財、賜福、納吉祥，...

網紅張譯嘉義發紅包袋 文化公園湧現粉絲人龍長達百公尺

擁有超過50萬名粉絲的網紅張譯（嘴哥/Eddy），自今年元月起巡迴全台各地發送新年紅包袋，吸引大批粉絲追隨。昨天晚上嘉義...

山上花園水道博物館櫻花開4成 寒流催花春節迎綻放

2月4日「立春」腳步已至，已嗅得初春訊息，台南山上花園水道博物館櫻花近日陸續出現櫻花粉紅身影，園區櫻花約開近4成，這波低...

紅蔥頭獨特濃郁口感 南市北門農會結合料理體驗拚買氣

台南沿海地區栽種的紅蔥頭較進口紅蔥頭口感更濃郁，料理更美味，北門區農會今辦理推廣行銷活動，現場透過餐點教作、剪蔥比賽及創...

重罰115萬 雲縣見棄置禽流感病死鵝

雲林縣四湖鄉吳姓鵝農涉嫌將病死鵝棄置偏鄉魚塭，經動植物防疫所檢驗確診Ｈ５Ｎ１高病原性禽流感，且棄置地點附近仍有其他養鵝場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。