嘉義首創！超狂「瘋狂抓錢機」進駐夜市 挑戰手速領千元大鈔
嘉義市知名的文化路夜市近期出現一台引人注目的「瘋狂抓錢機」，挑戰者在布滿百元、千元紙鈔玻璃筒內，在15秒內狂捉現金，捉多少給多少，趣味畫面吸引大批遊客駐足圍觀。經營者阿永表示，引進這台機器是希望為文化路夜市增添更多變化與多樣性，同時增加夜市的曝光度，讓遊客來到這裡有更多樂趣。
這台透明的圓柱形機器內，強風不斷吹起地上的百元及千元鈔票，挑戰者必須在限時15秒內，憑雙手盡力捕捉飛舞的現鈔。阿永表示，參加資格非常簡單，只要在店內不限大小夾滿6件商品，或者累積點數滿100點，就能獲得一張摸彩券參加挑戰。此外，新顧客追蹤業者的社群平台帳號，每加一項就能多獲得一張摸彩券。
阿永表示，這台抓錢機在嘉義應該是首創，自開幕一個半月左右以來，反應非常熱烈，甚至有外縣市的遊客專程前來挑戰。目前單次最高抓取金額紀錄為2600元。為了增加遊戲樂趣，業者近期還增加了「隱藏版功能」，在鈔票上做記號，若抓到特定鈔票獎金就能翻倍。
現場挑戰者在機器內奮力抓鈔，圍觀群眾也不時發出驚呼與笑聲。阿永表示，希望透過這種互動性強的遊戲，讓大家在春節期間來到嘉義旅遊時，能感受到不同的夜市文化，體驗抓現金的快感。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。