嘉義首創！超狂「瘋狂抓錢機」進駐夜市 挑戰手速領千元大鈔

嘉義市知名的文化路夜市近期出現一台引人注目的「瘋狂抓錢機」，挑戰者在布滿百元、千元紙鈔玻璃筒內，在15秒內狂捉現金，捉多少給多少，趣味畫面吸引大批遊客駐足圍觀。經營者阿永表示，引進這台機器是希望為文化路夜市增添更多變化與多樣性，同時增加夜市的曝光度，讓遊客來到這裡有更多樂趣。

這台透明的圓柱形機器內，強風不斷吹起地上的百元及千元鈔票，挑戰者必須在限時15秒內，憑雙手盡力捕捉飛舞的現鈔。阿永表示，參加資格非常簡單，只要在店內不限大小夾滿6件商品，或者累積點數滿100點，就能獲得一張摸彩券參加挑戰。此外，新顧客追蹤業者的社群平台帳號，每加一項就能多獲得一張摸彩券。

阿永表示，這台抓錢機在嘉義應該是首創，自開幕一個半月左右以來，反應非常熱烈，甚至有外縣市的遊客專程前來挑戰。目前單次最高抓取金額紀錄為2600元。為了增加遊戲樂趣，業者近期還增加了「隱藏版功能」，在鈔票上做記號，若抓到特定鈔票獎金就能翻倍。