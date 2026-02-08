台南明啟動春安維護工作...警全市擴大臨檢 這分局今安排酒駕眼鏡體驗
台南市警察局自明天晚間10時起至本月23日晚間止，展開春節加強重要節日安全維護工作，明晚首日全市將同步擴大臨檢；第五分局交通組今天率先在鄭子寮福安宮宣導交通安全及反酒駕觀念，現場安排「模擬酒駕眼鏡」體驗，讓民眾體認酒駕對自身及他人帶來的風險。
為迎接農曆新年到來，台南市北區鄭子寮福安宮今天上午邀請春聯大師揮毫，與轄區第五分局交通組在廟前廣場舉辦「新春開運金馬」交通安全與反詐騙宣導活動，現場限量贈送福安宮與第五分局聯名推出的「新春開運金馬」金馬造型吊飾。
吊飾造型象徵「馬到成功、一路順行」，掛繩上烙印有第五分局及福安宮的專屬標誌，同時附上平安符，並全數完成過爐祈福，寓意新的一年平安隨行、行車順暢、好運相伴；警方宣導交通安全如行人步行、機車騎乘注意事項，以及「酒後不開車、開車不喝酒」的反酒駕觀念。
今天現場擺放交通錐，安排「模擬酒駕眼鏡」體驗，可模擬飲酒後在體內產生各種酒精濃度下，出現的不同視覺效果如頭暈、物品重疊、無法確認方向走直線等；到宮廟索取春聯的男女老少熱情參與，戴上眼鏡跨越交通錐，結果普遍出現視線變得模糊不清、距離感失準，出現明顯暈眩與不穩感。
「模擬酒駕眼鏡」體驗讓民眾直呼「只是站著就覺得頭暈，更不用說開車」、「完全看不清前方，真的很危險」，讓民眾深刻體認酒後駕駛可能產生的危險狀況，以及對自身及他人安全所帶來的重大風險。
第五分局提醒，春節期間親友聚會頻繁，飲酒後務必指定駕駛、搭乘計程車或使用代駕服務；明天台南市警局將啟動春節加強重要節日安全維護工作首日全市同步擴大臨檢，由市長黃偉哲主持，呼籲民眾酒後切勿心存僥倖，共同守護自己與他人的行車安全
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。