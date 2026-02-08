華山老車經費無著落冒險載年菜 網紅柯莉絲汀籲守護第一線志工安全

華山基金會民雄站一輛車齡近20年的關懷服務車，自去年中秋關懷期間發生險些墜崖的驚魂事故後，至今仍因經費籌措困難無法汰換。儘管車況老舊、維修頻繁，第一線社工為了不讓服務中斷，只能冒險駕駛勉強續用。連續3年參與送年菜活動的嘉義青創工商聯盟理事長柯莉絲汀表示，第一線人員長期在危險邊緣奔波，志工的安全困境急需各界伸出援手。

華山基金會在地服務孤老逾23年，今年2月2日至2月13日持續展開年菜親送行程。柯莉絲汀說，服務車老舊問題早已存在，去年中秋節更發生差點墜入山崖的意外，但礙於經費落空，社工只能以服務孤老為優先，在安全與任務間苦撐。這輛車甚至在今年年菜發送第1天就發生故障，不僅影響送愛進度，更讓服務過程充滿變數。

柯莉絲汀指出，對弱勢長輩而言，這份年菜是整年最重要的期待，但傳遞暖心的過程不應讓志工與長輩承擔生命風險。她表示，看到社工為了偏鄉長輩，駕駛著安全堪慮的老車勉強續用，心中感到非常沉重，第一線的交通安全刻不容緩。