雲林斗六5米招財神貓現身 「要拜罐罐嗎？」廟方幽默回覆了

雲林縣斗六市虎溪里福德宮斥資300萬元，打造一尊近5公尺高的「招財神貓」，貓身手持元寶與玉如意，象徵招財、賜福、納吉祥，今舉行開光安座典禮，吸引不少民眾前來參拜、拍照打卡，成為地方新亮點。

虎溪里福德宮今由福龍宮主委張杰欽主持招財神貓開光安座典禮，雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵、立法委員劉建國等人出席觀禮，在莊嚴儀式中共同見證。

廟方指出，虎溪里福德宮隸屬福龍宮轄管，去年初北極玄天上帝降示聖諭，指示於虎溪福德宮建立一座具象徵意義的吉祥物，其後更蒙玉皇大天尊特賜「招財神貓」一尊，作為鎮宮吉祥象徵。

招財神貓由剪黏藝師詹富民設計、製作，歷時半年完工，並於農曆春節前完成安座。詹富民表示，這是他首次創作招財貓作品，與一般常見造型不同，此尊招財神貓手持元寶與玉如意，寓意招財納福、吉祥如意，底座並融入十二生肖設計，讓民眾可依自身生肖祈福、求財，增添互動性與信仰特色。

廟方說明，招財神貓貓身高度約4.84公尺，連同底座總高達8.48公尺，氣勢莊嚴。有信眾好奇是否需攜帶貓罐頭供奉求財，廟方則幽默回應「不用」，只要心存善念，向招財神貓行禮，誠心參拜福德正神與福德夫人，即可祈求平安順遂。

縣長張麗善與市長林聖爵皆表示，招財神貓象徵招財納福、平安吉祥，期盼透過具特色的宗教裝置藝術，吸引更多民眾前來參拜、拍照與打卡，進而帶動社區人潮與地方觀光發展，為虎溪里注入新活力。