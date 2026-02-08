山上花園水道博物館櫻花開4成 寒流催花春節迎綻放

2月4日「立春」腳步已至，已嗅得初春訊息，台南山上花園水道博物館櫻花近日陸續出現櫻花粉紅身影，園區櫻花約開近4成，這波低溫預估春節可望更綻放，讓不少遊客相當期待。

山上花園水道博物館櫻花主要集中在兩大區域。首先是停車場周邊的吉野櫻，潔白中帶粉的花瓣已陸續綻放，成為遊客踏入園區時最先映入眼簾的春日景色；其次為淨水池區域，沿階梯而上後，位於淨水池前方的八重櫻以色澤較為濃艷的花況迎接訪客。

館方觀察發現，受去年9月以來氣候冷熱交替、不穩定影響，園區櫻花生長節律明顯被打亂，部分櫻花提前開花「偷跑」，影響整體花況，目前約開放4成，日來不少攝影愛好者與遊客已搶先入園捕捉春意。

依過往經驗，櫻花需經低溫刺激，接下來若寒流如期報到，有助於催花，待冷氣團過境後氣溫回升，花況將明顯推進，春節期間有機會迎來較為完整盛開期。

館方提醒，櫻花花期仍受天候影響，實際開花狀況將隨氣溫調整，建議民眾可多留意官網公告，彈性安排來訪時間。