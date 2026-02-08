快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館櫻花開4成，部分遊客捷足先登來賞花。記者謝進盛／翻攝
台南山上花園水道博物館櫻花開4成，部分遊客捷足先登來賞花。記者謝進盛／翻攝

2月4日「立春」腳步已至，已嗅得初春訊息，台南山上花園水道博物館櫻花近日陸續出現櫻花粉紅身影，園區櫻花約開近4成，這波低溫預估春節可望更綻放，讓不少遊客相當期待。

山上花園水道博物館櫻花主要集中在兩大區域。首先是停車場周邊的吉野櫻，潔白中帶粉的花瓣已陸續綻放，成為遊客踏入園區時最先映入眼簾的春日景色；其次為淨水池區域，沿階梯而上後，位於淨水池前方的八重櫻以色澤較為濃艷的花況迎接訪客。

館方觀察發現，受去年9月以來氣候冷熱交替、不穩定影響，園區櫻花生長節律明顯被打亂，部分櫻花提前開花「偷跑」，影響整體花況，目前約開放4成，日來不少攝影愛好者與遊客已搶先入園捕捉春意。

依過往經驗，櫻花需經低溫刺激，接下來若寒流如期報到，有助於催花，待冷氣團過境後氣溫回升，花況將明顯推進，春節期間有機會迎來較為完整盛開期。

館方提醒，櫻花花期仍受天候影響，實際開花狀況將隨氣溫調整，建議民眾可多留意官網公告，彈性安排來訪時間。

水道博物館表示，春節期間園區各展區與戶外空間皆正常開放，適合規劃半日或一日走春行程，在賞櫻之餘，也能一併感受水道歷史、人文景觀與季節更迭交織而成的園區風貌。

台南山上花園水道博物館櫻花開4成，春節將至還有新一波花期。記者謝進盛／翻攝
台南山上花園水道博物館櫻花開4成，春節將至還有新一波花期。記者謝進盛／翻攝
台南山上花園水道博物館櫻花開4成，已嗅得早春腳步來臨。記者謝進盛／翻攝
台南山上花園水道博物館櫻花開4成，已嗅得早春腳步來臨。記者謝進盛／翻攝

櫻花 博物館 春節
相關新聞

雲林斗六5米招財神貓現身 「要拜罐罐嗎？」廟方幽默回覆了

雲林縣斗六市虎溪里福德宮斥資300萬元，打造一尊近5公尺高的「招財神貓」，貓身手持元寶與玉如意，象徵招財、賜福、納吉祥，...

山上花園水道博物館櫻花開4成 寒流催花春節迎綻放

2月4日「立春」腳步已至，已嗅得初春訊息，台南山上花園水道博物館櫻花近日陸續出現櫻花粉紅身影，園區櫻花約開近4成，這波低...

紅蔥頭獨特濃郁口感 南市北門農會結合料理體驗拚買氣

台南沿海地區栽種的紅蔥頭較進口紅蔥頭口感更濃郁，料理更美味，北門區農會今辦理推廣行銷活動，現場透過餐點教作、剪蔥比賽及創...

重罰115萬 雲縣見棄置禽流感病死鵝

雲林縣四湖鄉吳姓鵝農涉嫌將病死鵝棄置偏鄉魚塭，經動植物防疫所檢驗確診Ｈ５Ｎ１高病原性禽流感，且棄置地點附近仍有其他養鵝場...

廣角鏡／月津港燈節 浪漫啟燈

台南水岸藝術燈節─月津港燈節昨晚浪漫啟燈，以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景（Cloudscape）」為主題，規畫藝術燈區...

結合水岸景觀 台南安南全民運動館拚8月啟用

台南市安南區人口成長快速，位在九份子重劃區的「安南區全民運動館ＲＯＴ案」，已與最優申請人禔姆股份有限公司完成簽約，場館預...

