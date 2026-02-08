聽新聞
結合水岸景觀 台南安南全民運動館拚8月啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市安南區全民運動館，結合水岸景觀與城市環境，並採高腳屋建築形式，透過跨橋串聯兩棟場館，行走棧道如同穿梭聚落巷弄，兼具運動機能與公共美感。圖／安南區公所提供
台南市安南區全民運動館，結合水岸景觀與城市環境，並採高腳屋建築形式，透過跨橋串聯兩棟場館，行走棧道如同穿梭聚落巷弄，兼具運動機能與公共美感。圖／安南區公所提供

台南市安南區人口成長快速，位在九份子重劃區的「安南區全民運動館ＲＯＴ案」，已與最優申請人禔姆股份有限公司完成簽約，場館預計五月點交，最快八月營運。市府表示，透過ＲＯＴ模式引入民間專業營運能量，兼顧公共性與服務品質，提升市民運動體驗。

安南區全民運動館地上兩層、總經費三點三零五億元，中央補助一億元、市府自籌二點三零五億元，設計以「健康運動」與「綠水運動」為主軸，結合水岸景觀與城市環境，並採高腳屋建築形式，透過跨橋串聯兩棟場館，行走棧道如同穿梭聚落巷弄，兼具運動機能與公共美感，曾獲二○二四國家卓越建設獎肯定，預計今年三月完工。

體育局表示，全館規畫地上兩層，空間設置瑜珈、韻律教室、體適能中心、提供全齡體能訓練場的多功能教室及可作為籃球、羽球使用的綜合球場等多項室內運動空間，滿足不同年齡層的運動需求。 透過ＲＯＴ模式，市府在兼顧公共性與服務品質的前提下，引進民間資源與創新管理思維，讓公共運動設施得以長期穩健經營。

對於在地居民希望能有優惠方案，鼓勵運動風氣。體育局指出，合約有要求運動館須提供周邊里民優惠時段與價格，並結合專業營運管理，提升服務品質與使用效率，未來啟用後不僅滿足日常運動需求，也將促進社區交流、舉辦運動課程及賽事，打造友善健康的生活環境。

體育局說，設籍安南區市民使用全民運動館可享優惠，體適能中心以全票定價九折，綜合球場離峰時段同享九折。另設籍海南、國安、幸福、海佃、鹽田及海西等六里市民，體適能中心可享七折優惠，綜合球場離峰時段享七折。公益時段開放設籍台南、六十五歲以上長者及低收入戶免費使用體適能中心與一面羽球場。身心障礙者憑手冊全時段免費入場，必要陪伴者一人同享優惠。

瑜珈
