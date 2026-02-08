聽新聞
0:00 / 0:00

重罰115萬 雲縣見棄置禽流感病死鵝

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林四湖一家養鵝場亂丟死鵝被驗出H5N1禽流感，全場鵝隻被撲殺且場主被移送法辦。記者蔡維斌／翻攝
雲林四湖一家養鵝場亂丟死鵝被驗出H5N1禽流感，全場鵝隻被撲殺且場主被移送法辦。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣四湖鄉吳姓鵝農涉嫌將病死鵝棄置偏鄉魚塭，經動植物防疫所檢驗確診Ｈ５Ｎ１高病原性禽流感，且棄置地點附近仍有其他養鵝場，恐有擴散疫情風險，縣長張麗善昨天痛批惡意行為，縣府除不給撲殺補償，並將依法從重開罰，最高可處一百一十五萬元，並移請環保局廢棄物清理法另行裁處。

雲林動植物防疫所長廖培志表示，四日接獲口湖鄉公所通報，指一處魚塭旁發現大量病死鵝，防疫所與警方以車追人，確認為四湖鄉五十多歲吳姓鵝農所飼養，該批肉鵝確診禽流感，防疫人員已將鵝農飼養場內一千六百廿六隻肉鵝全數撲殺，並針對棄置地點及周邊公共區域加強消毒，另對周遭禽場進行採樣與訪視。

廖培志指出，遭棄置病死鵝的魚塭經採檢水體與魚池，結果均為陰性，將解除管制。初步調查發現，吳姓鵝農在四湖鄉共有兩處飼養場，各飼養約一千五百隻肉鵝，病死鵝場與棄置地點僅六公里距離。昨天已前往另一處鵝場採檢，初步觀察鵝隻無異樣，檢驗結果最快今天出爐。另查出吳姓鵝農今年未與化製業者簽約。

張麗善表示，吳姓鵝農將疑似染疫的肉鵝隨意棄置他人魚塭，嚴重缺乏公德心，因鄰近百公尺內即有其他養鵝場，恐有散播疫情風險，也危害整體防疫安全，縣府除不給撲殺補償，將以最重罰則開罰，防疫絕對不容許出現漏洞。

防疫所表示，吳姓鵝農的行為違反動物傳染病防治條例隱匿未通報及任意棄置廢死禽，可處五萬至百萬元罰鍰；另依畜牧法可處三萬至十五萬元，合計最高可罰一百一十五萬元，並移請環保局依廢棄物清理法另行裁處。

禽流感 環保局 廢棄物 張麗善 傳染病
