搶攻市場 古坑茂谷柑節出奇招推限定「鹽烤茂谷柑」

雲林縣古坑鄉是茂谷柑主產地之一，去年歷經颱風與豪雨侵襲，甜度與品質依舊穩定，搶攻年節送禮、自用市場，鄉公所今明兩天在國道三號古坑服務區舉辦「茂谷柑節」，集結逾10家在地農產市集，並有鹽烤茂谷柑品嘗等活動，鄉長林慧如表示，農曆年前正值茂谷柑盛產期，邀請民眾品嘗「柑」甜美麗好滋味。

古坑茂谷柑主要種植於永光、永昌、棋盤、荷苞、麻園等村落，種植面積逾2百公頃，年產量約5千噸，挺過去年颱風、連續豪雨影響，今年茂谷柑甜度、品質依舊穩定。

搶攻農曆春節市場，古坑鄉公所今年首度將茂谷柑節活動移師國道三號古坑服務區，鄉長林慧如表示，旅客不必下交流道就能在服務區買到在地最新鮮、應景的柑甜美味，另有多項在地農產品可供挑選。

為了吸引返鄉車潮支持在地農業，公所出奇招，現場每日安排四梯次「鹽烤茂谷柑」免費品嚐。並有消費集點回饋方案，市集消費每滿一百元可集一點，三點可兌換限量紅包袋與北港朝天宮加持錢母，五點再加贈書法名家現場揮毫春聯。