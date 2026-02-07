月津港燈節今晚浪漫啟燈 60件光影作品點亮鹽水夜色

「5、4、3、2、1…」全台最美麗的水岸藝術燈節，今晚在台南鹽水月津港周邊浪漫啟燈，吸引大批民眾在月夜下扶老攜幼坐在岸邊草皮上共同見證月津港燈節第16個年頭的歷史性一刻，也成為這16年來900萬人次賞燈的一員。

今年燈節以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景（Cloudscape）」為主題，規畫藝術燈區、巷弄燈區及月津超新星燈區三大展區，共展出60件作品，結合藝術、科技與在地記憶，為全國民眾帶來一場層次豐富的光影盛宴。

今晚間6時30分開幕啟燈儀式由台南市長黃偉哲、立委陳亭妃共同啟燈，與來自全國各地民眾及各界貴賓為2026月津港燈節揭開序幕。

市長黃偉哲說，月津港燈節已邁入第16個年頭，以漂亮燈節呈現月津港整治後的成果，結合鹽水蜂炮及鹽水老街，歡迎來自全國各地的遊客造訪大新營燈節盛會。他也預祝民眾舊曆年節一馬當先，馬年行大運。

文化局指出，今年月津港燈節作品整體可看性十足。藝術燈區展出「永動的瞬間」、「光電獸#46－霧幻光景」、「光．蜂炮」等多件結合科技與藝術的創作；「月津超新星」徵件展區則持續為燈節開創具實驗性與前瞻性的交流舞台，展出「臨急抱佛腳模擬器」、「日／失常」、「風地誌」、「波浪：日、月與時間條碼」等作品，呈現多元而活潑的藝術風貌。

巷弄燈區作品如「鹽水的樹」、「記憶的流動」、「點亮‧有天」等，緊扣「透明的某日」主題，引領民眾在漫步巷弄間，細細感受光影與地方記憶的交會。

文化局表示，月津港燈節以高度藝術性與在地特色享譽全國，2026年燈節展期自2月7日至3月8日，為期30天。