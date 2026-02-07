聽新聞
0:00 / 0:00
攜手民間愛心 林俊憲捐1000包白米、陳亭妃贈年菜助弱勢
農曆新年將至，讓弱勢家庭也能安心迎接佳節，立法委員林俊憲今天攜手台灣省會計師公會捐出1000包白米送往弱勢族群與社福團體；立法委員陳亭妃與台南市議員陳怡珍、林冠維攜手民間愛心團體，舉辦愛心年菜捐贈活動，送進低收入戶家庭。
林俊憲指出，過年前最掛念的就是生活較為艱辛的家庭，對多數人而言是團圓時刻，對部分家庭卻意味著開銷與壓力增加，能在此時送上最實際的民生物資，是具體且踏實的關懷。他肯定多位里長長期提供供餐據點，協助基層需求，並感謝台灣省會計師公會多年穩定投入公益，讓善的力量一年一年累積，今天到場的議員林依婷、周嘉韋、蔡筱薇，議長邱莉莉、沈震東議員服務團隊等人也共襄盛舉。
台灣省會計師公會理事長蔡家龍表示，公會秉持「取之於社會、用之於社會」理念，持續透過白米捐贈與地方網絡合作，讓會員的愛心能實際送達需要的角落。
陳亭妃結合康黃金慈善愛心協會永康會、大灣順元會、品恩實業行、飲泰小吃及慶良商行等善心單位，今天上午，發放市府列冊的北區低收入戶年菜與甜點，內容包含豬腳、藥膳雞湯、獅子頭、麻油雞米糕與甜品等，象徵團圓與祝福。
陳亭妃表示，過年是家人團聚、共享幸福的重要時刻，但對部分經濟弱勢家庭而言，準備一桌年菜卻是一大負擔。她感謝所有投入的民間團體與善心人士，用愛串聯資源，讓關懷化為實際行動，陪伴更多家庭迎接新年。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。