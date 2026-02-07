快訊

攜手民間愛心 林俊憲捐1000包白米、陳亭妃贈年菜助弱勢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委林俊憲攜手台灣省會計師公會捐贈1000包白米給需要的家庭。圖／林俊憲提供
立委林俊憲攜手台灣省會計師公會捐贈1000包白米給需要的家庭。圖／林俊憲提供

農曆新年將至，讓弱勢家庭也能安心迎接佳節，立法委員林俊憲今天攜手台灣省會計師公會捐出1000包白米送往弱勢族群與社福團體；立法委員陳亭妃與台南市議員陳怡珍、林冠維攜手民間愛心團體，舉辦愛心年菜捐贈活動，送進低收入戶家庭。

林俊憲指出，過年前最掛念的就是生活較為艱辛的家庭，對多數人而言是團圓時刻，對部分家庭卻意味著開銷與壓力增加，能在此時送上最實際的民生物資，是具體且踏實的關懷。他肯定多位里長長期提供供餐據點，協助基層需求，並感謝台灣省會計師公會多年穩定投入公益，讓善的力量一年一年累積，今天到場的議員林依婷、周嘉韋、蔡筱薇，議長邱莉莉、沈震東議員服務團隊等人也共襄盛舉。

台灣省會計師公會理事長蔡家龍表示，公會秉持「取之於社會、用之於社會」理念，持續透過白米捐贈與地方網絡合作，讓會員的愛心能實際送達需要的角落。

陳亭妃結合康黃金慈善愛心協會永康會、大灣順元會、品恩實業行、飲泰小吃及慶良商行等善心單位，今天上午，發放市府列冊的北區低收入戶年菜與甜點，內容包含豬腳、藥膳雞湯、獅子頭、麻油雞米糕與甜品等，象徵團圓與祝福。

陳亭妃表示，過年是家人團聚、共享幸福的重要時刻，但對部分經濟弱勢家庭而言，準備一桌年菜卻是一大負擔。她感謝所有投入的民間團體與善心人士，用愛串聯資源，讓關懷化為實際行動，陪伴更多家庭迎接新年。

立委陳亭結合善心單位發放市府列冊的北區低收入戶年菜與甜點。圖／陳亭妃提供
立委陳亭結合善心單位發放市府列冊的北區低收入戶年菜與甜點。圖／陳亭妃提供

愛心 會計師 陳亭妃 林俊憲
相關新聞

千人圍爐迎新年 福添福基金會17年不間斷為弱勢添福送暖

農曆春節將至，嘉義聞人陳盈助創辦、邁入第17年的嘉義市福添福社會福利基金會，晚間在輔仁中學文康中心舉辦「助你幸福」圍爐餐...

攜手民間愛心 林俊憲捐1000包白米、陳亭妃贈年菜助弱勢

農曆新年將至，讓弱勢家庭也能安心迎接佳節，立法委員林俊憲今天攜手台灣省會計師公會捐出1000包白米送往弱勢族群與社福團體...

返鄉走台61有口福 口湖「魚三寶」進駐濱海休息站春節連假免費試吃

為推廣雲林在地水產，縣府攜手小農聯盟福利中心將口湖鄉三寶「鰻魚、烏魚子、台灣鯛」上架口湖、新竹新豐、台中大安等濱海休息站...

結合水岸景觀與城市環境 台南安南區全民運動館將啟用

台南市安南區人口成長快速，位在九份子重劃區的「安南區全民運動館ROT案」，已與最優申請人禔姆股份有限公司完成簽約，場館預...

荔枝椿象嚴重侵害龍眼、荔枝 台南農改場籲配合同步防治

荔枝椿象是龍眼、荔枝主要害蟲，多年無法根除，台南區農業改良場表示，目前最有效降低危害方式，就是趁冬眠後成蟲抗藥性較低，南...

惡意棄置禽流感病死鵝 百公尺內即有鵝場 張麗善震怒下令最重罰

雲林縣四湖鄉一名吳姓鵝農涉嫌將病死鵝棄置偏鄉魚塭，經動植物防疫所檢驗確診H5N1高病原性禽流感，且棄置地點附近仍有其他養...

