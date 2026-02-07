千人圍爐迎新年 福添福基金會17年不間斷為弱勢添福送暖
農曆春節將至，嘉義聞人陳盈助創辦、邁入第17年的嘉義市福添福社會福利基金會，晚間在輔仁中學文康中心舉辦「助你幸福」圍爐餐會，邀請雲嘉地區近千名弱勢家庭、團體及失依兒童齊聚一堂，共享溫馨年節時光。
市長黃敏惠、議長陳姿妏出席，肯定基金會多年持續投入社會福利，以實際行動陪伴弱勢家庭走過低潮、重拾人生方向。活動現場洋溢濃厚年味，在震撼戰鼓與舞獅表演揭開序幕，表演者與孩子們熱情互動，笑聲不斷，基金會董事、顧問及志工全程貼心服務，讓與會者感受滿滿關懷。
董事長陳素月指出，基金會長期透過專業社工提供即時且持續的協助，陪伴受助家庭改善生活、度過難關，未來也將持續發揮大愛，讓幸福走進更多角落。她並邀請5組扶助戶代表上台接受表揚，親贈紅包與福袋，場面溫馨感人，期盼激勵更多孩子努力向學、勇敢追夢。
高姓婦女分享家庭歷經父親心臟病、外祖母罹癌艱辛歷程，女兒讀高醫大醫學系4年級，體恤家中經濟，借住同學家、刻苦向學，立志未來以醫者之心回饋社會，孝心與感恩之情令人動容。
另2位受表揚盧同學為單親家庭雙胞胎兄弟，自幼與父親相依為命，在父親獨力撐起家庭付出下，兄弟勤奮不懈，114學年度分別錄取中興大學植物病理學系及農藝學系，以優異表現回報父親辛勞。
圍爐餐會表揚扶助戶代表，安排海洋家族親子唱跳、撼動H.D.A.等精彩演出，場外並有晨光咖啡、嘉市腦性麻痺協會烘焙點心、義剪服務及造型氣球等暖心攤位，讓現場洋溢歡樂與祝福。
創辦人陳盈助與董事長陳素月表示，基金會將秉持「造福、盈福、添福」的初衷，持續深耕社會福利與慈善工作，陪伴更多家庭翻轉逆境，共創幸福祥和的社會。
