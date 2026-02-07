返鄉走台61有口福 口湖「魚三寶」進駐濱海休息站春節連假免費試吃

為推廣雲林在地水產，縣府攜手小農聯盟福利中心將口湖鄉三寶「鰻魚、烏魚子、台灣鯛」上架口湖、新竹新豐、台中大安等濱海休息站，搶攻春節返鄉與旅遊人潮。今在台61線口湖休息站舉辦行銷記者會，並宣布春節連假期間推出免費試吃活動，吸引過路旅客駐足選購。

小農聯盟福利中心今在台61線口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福—口湖魚三寶推薦記者會」，縣長張麗善、農聯福利中心執行長吳瑞忠及公路局雲嘉區養護工程分局副分局長黃秋揚示範創意料理「果漾烏金串」，並端出「龍騰馬躍雙鮮鍋」、烏魚子米糕、蔬果鰻鰻等年菜，年味十足。

張麗善試吃後直呼「吃得很開心」，她表示，縣府近年持續整合通路，「雲林良品」已進駐休息站、量販與超市，口湖三寶品質與風味兼具，是年節團圓飯與送禮首選，邀請民眾走一趟幸福61公路，以實際行動支持台灣農漁產品。

吳瑞忠指出，口湖三寶在市場口碑佳，但今年受景氣影響買氣略顯保守，因此加強在休息站行銷，除口湖外，也同步在新竹新豐、台中大安等濱海休息站販售，連假期間更推出免費試吃，讓南來北往旅客「看得到、吃得到、買得到」雲林優質水產。

黃秋揚表示，台61線是連假期間重要疏運幹道，口湖休息站兼具行車休憩與地方特色展售功能，每月旅客人次超過200萬，歡迎民眾多加利用。

縣府補充，除實體通路外，民眾也可透過小農聯盟福利專賣店、揪愛雲林LINE團購及雲林良品電商平台訂購，輕鬆把雲林好滋味帶回家。