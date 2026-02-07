快訊

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

台南家扶姊弟心碎…千元愛心禮券被撿走花光 路人阿嬤愧疚到案

返鄉走台61有口福 口湖「魚三寶」進駐濱海休息站春節連假免費試吃

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
小農聯盟福利中心今在台61線口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福—口湖魚三寶推薦記者會」，力推口湖鄉三寶「鰻魚、烏魚子、台灣鯛」，搶攻春節返鄉與旅遊人潮。記者陳雅玲／攝影
小農聯盟福利中心今在台61線口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福—口湖魚三寶推薦記者會」，力推口湖鄉三寶「鰻魚、烏魚子、台灣鯛」，搶攻春節返鄉與旅遊人潮。記者陳雅玲／攝影

為推廣雲林在地水產，縣府攜手小農聯盟福利中心將口湖鄉三寶「鰻魚、烏魚子、台灣鯛」上架口湖、新竹新豐、台中大安等濱海休息站，搶攻春節返鄉與旅遊人潮。今在台61線口湖休息站舉辦行銷記者會，並宣布春節連假期間推出免費試吃活動，吸引過路旅客駐足選購。

小農聯盟福利中心今在台61線口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福—口湖魚三寶推薦記者會」，縣長張麗善、農聯福利中心執行長吳瑞忠及公路局雲嘉區養護工程分局副分局長黃秋揚示範創意料理「果漾烏金串」，並端出「龍騰馬躍雙鮮鍋」、烏魚子米糕、蔬果鰻鰻等年菜，年味十足。

張麗善試吃後直呼「吃得很開心」，她表示，縣府近年持續整合通路，「雲林良品」已進駐休息站、量販與超市，口湖三寶品質與風味兼具，是年節團圓飯與送禮首選，邀請民眾走一趟幸福61公路，以實際行動支持台灣農漁產品。

吳瑞忠指出，口湖三寶在市場口碑佳，但今年受景氣影響買氣略顯保守，因此加強在休息站行銷，除口湖外，也同步在新竹新豐、台中大安等濱海休息站販售，連假期間更推出免費試吃，讓南來北往旅客「看得到、吃得到、買得到」雲林優質水產。

黃秋揚表示，台61線是連假期間重要疏運幹道，口湖休息站兼具行車休憩與地方特色展售功能，每月旅客人次超過200萬，歡迎民眾多加利用。

縣府補充，除實體通路外，民眾也可透過小農聯盟福利專賣店、揪愛雲林LINE團購及雲林良品電商平台訂購，輕鬆把雲林好滋味帶回家。

雲林縣長張麗善大力推薦口湖鄉魚產品。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善大力推薦口湖鄉魚產品。記者陳雅玲／攝影
小農聯盟福利中心今在台61線口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福—口湖魚三寶推薦記者會」，力推口湖鄉三寶「鰻魚、烏魚子、台灣鯛」，搶攻春節返鄉與旅遊人潮。記者陳雅玲／攝影
小農聯盟福利中心今在台61線口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福—口湖魚三寶推薦記者會」，力推口湖鄉三寶「鰻魚、烏魚子、台灣鯛」，搶攻春節返鄉與旅遊人潮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）、農聯福利中心執行長吳瑞忠（左）及公路局雲嘉區養護工程分局副分局長黃秋揚（右）今一同示範烏魚子、鰻魚、台灣鯛創意料理。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）、農聯福利中心執行長吳瑞忠（左）及公路局雲嘉區養護工程分局副分局長黃秋揚（右）今一同示範烏魚子、鰻魚、台灣鯛創意料理。記者陳雅玲／攝影
小農聯盟福利中心今在台61線口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福—口湖魚三寶推薦記者會」，力推口湖鄉三寶「鰻魚、烏魚子、台灣鯛」，搶攻春節返鄉與旅遊人潮。記者陳雅玲／攝影
小農聯盟福利中心今在台61線口湖休息站舉辦「來口湖馬上幸福—口湖魚三寶推薦記者會」，力推口湖鄉三寶「鰻魚、烏魚子、台灣鯛」，搶攻春節返鄉與旅遊人潮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善大力推薦口湖鄉魚產品。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善大力推薦口湖鄉魚產品。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右）大力推薦口湖鄉魚產品。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右）大力推薦口湖鄉魚產品。記者陳雅玲／攝影

口湖鄉 雲林 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

惡意棄置禽流感病死鵝 百公尺內即有鵝場 張麗善震怒下令最重罰

國民黨雲林縣黨部決議 建請黨中央提名立委張嘉郡選縣長

國民黨雲林縣黨部決議推派選縣長 張嘉郡：全力以赴、打贏選戰

雲林年貨大街將登場 130攤規模創新高、擲筊拚10萬元現金

相關新聞

返鄉走台61有口福 口湖「魚三寶」進駐濱海休息站春節連假免費試吃

為推廣雲林在地水產，縣府攜手小農聯盟福利中心將口湖鄉三寶「鰻魚、烏魚子、台灣鯛」上架口湖、新竹新豐、台中大安等濱海休息站...

結合水岸景觀與城市環境 台南安南區全民運動館將啟用

台南市安南區人口成長快速，位在九份子重劃區的「安南區全民運動館ROT案」，已與最優申請人禔姆股份有限公司完成簽約，場館預...

荔枝椿象嚴重侵害龍眼、荔枝 台南農改場籲配合同步防治

荔枝椿象是龍眼、荔枝主要害蟲，多年無法根除，台南區農業改良場表示，目前最有效降低危害方式，就是趁冬眠後成蟲抗藥性較低，南...

惡意棄置禽流感病死鵝 百公尺內即有鵝場 張麗善震怒下令最重罰

雲林縣四湖鄉一名吳姓鵝農涉嫌將病死鵝棄置偏鄉魚塭，經動植物防疫所檢驗確診H5N1高病原性禽流感，且棄置地點附近仍有其他養...

民歌熱潮情人節吹進布袋 多位重量級民歌手高跟鞋教堂獻唱煙火壓軸

去年「民歌50」在台北大巨蛋寫下滿場紀錄，4、5年級生青春旋律再度席捲全台，民歌熱潮也一路吹進嘉義。觀光署雲嘉南濱海國家...

台南「舊鞋救命」募集活動來了！3月13至15日送曾文園區

台南市環保局將於農曆年後3月13日至15日在曾文市政願景園區（原麻豆首府大學校區）舉辦「舊鞋救命募集活動」，募集堪用舊鞋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。