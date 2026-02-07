聽新聞
結合水岸景觀與城市環境 台南安南區全民運動館將啟用
台南市安南區人口成長快速，位在九份子重劃區的「安南區全民運動館ROT案」，已與最優申請人禔姆股份有限公司完成簽約，場館預計5月點交，最快8月正式營運。市府表示，透過ROT模式引入民間專業營運能量，兼顧公共性與服務品質，提升市民運動體驗。
安南區全民運動館地上兩層、總經費3.305億元，中央補助1億元、市府自籌2.305億元，設計以「健康運動」與「綠水運動」為主軸，結合水岸景觀與城市環境，並採高腳屋建築形式，透過跨橋串聯兩棟場館，行走棧道如同穿梭聚落巷弄，兼具運動機能與公共美感，曾獲2024國家卓越建設獎肯定，預計今年3月完工。
體育局表示，全館規畫地上2層，空間設置瑜珈、韻律教室、體適能中心、提供全齡體能訓練場的多功能教室及可作為籃球、羽球使用的綜合球場等多項室內運動空間，滿足不同年齡層的運動需求。 透過ROT模式，市府在兼顧公共性與服務品質的前提下，引進民間資源與創新管理思維，讓公共運動設施得以長期穩健經營。
對於在地居民希望能有優惠方案，鼓勵運動風氣。體育局指出，設籍安南區市民使用全民運動館可享優惠，體適能中心以全票定價9折，綜合球場於離峰時段同享9折。另設籍於海南、國安、幸福、海佃、鹽田及海西等6里市民，體適能中心可享7折優惠，綜合球場於離峰時段亦享7折。公益時段開放設籍台南市、年滿65歲以上長者及低收入戶免費使用體適能中心與一面羽球場。身心障礙者憑手冊全時段免費入場，必要陪伴者1人同享優惠。
