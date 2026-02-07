荔枝椿象嚴重侵害龍眼、荔枝 台南農改場籲配合同步防治

荔枝椿象是龍眼、荔枝主要害蟲，多年無法根除，台南區農業改良場表示，目前最有效降低危害方式，就是趁冬眠後成蟲抗藥性較低，南部已有通報成蟲出現，2月9日至3月20日是雲嘉南地區荔枝及龍眼荔枝椿象化學共同防治期程，呼籲農民配合才能減少整體災損。

研究人員表示，越冬後的荔枝椿象成蟲，因長時間消耗體內脂肪，對藥劑耐受度較低。今年1月至今前往雲嘉南地區龍眼及荔枝果園現地調查與監測，還沒有發現荔枝椿象明顯活動。不過只要氣溫回升，越冬成蟲將會越來越多，現階段正是族群尚未大量擴散前的「關鍵防治窗口」。農改場籲請果農密切留意園區動態，把握防治關鍵期加強管理，避免越冬成蟲擴散、繁殖並造成危害。

荔枝椿象一年一世代，生活史包含卵、若蟲及成蟲三個時期，2到8月繁殖季節，4到5月產卵盛期，若蟲期多分布4到10月，並以成蟲型態越冬。氣候回暖，越冬成蟲開始於荔枝及龍眼枝梢或花穗上吸食危害，待性成熟後即交尾產卵。

統計顯示2月上旬是越冬成蟲甦醒初期，也是第一波化學防治的關鍵時機，這時成蟲活動力較低、尚未產卵，施藥可有效壓低族群密度，防治成效最佳。

考量荔枝、龍眼是蜜蜂重要蜜源作物，為避免施藥期間造成蜂群危害，建議防治期間內每周施藥1次，至少施藥2次，並避免於花期用藥。另於開花前或施放卵寄生蜂前10天應停止用藥，以降低對授粉昆蟲影響。

防治用藥建議參考登記用藥如：2.8%賽洛寧水懸劑2000倍、20% 亞滅培水溶性粉劑4000 倍、48.34% 丁基加保扶水基乳劑1000倍。施藥時應加強葉背及枝條縫隙等成蟲棲息處。如有用藥或防治相關問題，可洽詢植物保護研究室聯絡人陳盈丞、黃秀雯。電話06-5912901轉302、307