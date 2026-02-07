快訊

嘉義市年貨大街登場 推加碼抽千元紅包活動

中央社／ 嘉義市7日電

2026嘉義年貨大街今天在文化路中央廣場舉辦開幕記者會，現場有61個攤位，除了有加碼抽出千元紅包等活動外，還有店家與故宮聯名推出禮盒，且活動期間還有「好禮五重送」。

2026嘉義市年貨大街自昨天起一連4天在中央廣場熱鬧登場。市長黃敏惠今天出席開幕記者會，與主廚一起烹煮料理，為活動揭開序幕。

黃敏惠透過新聞稿表示，嘉義市年貨大街今年邁入第3屆，現場有61個攤位，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，年貨大街「一站式購足」的年節採買模式，為民眾節省往返奔波時間。

嘉義市建設處表示，今年年貨大街特別串聯多家知名品牌推出限時、限量的年節優惠活動；今年還推出「好禮五重送」，讓市民買越多、抽越多，只要消費滿新台幣300元即可參加「滿額好禮抽」與「福袋好禮抽」。

另外，針對高額消費族群也推出「紅包好禮加碼抽」，滿1000元即可抽抵用券紅包，最高折抵100元。活動期間每天上午10時30分還有限量「早鳥好禮送」，包含購物金、紅包袋。

