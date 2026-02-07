惡意棄置禽流感病死鵝 百公尺內即有鵝場 張麗善震怒下令最重罰

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣四湖鄉一名吳姓鵝農涉嫌將病死鵝棄置偏鄉魚塭，且棄置地點附近仍有其他養鵝場，縣長張麗善今表示，此舉屬惡意行為，除不給予撲殺補償，並將依法從重開罰，圖為該處魚塭岸上殘留的鵝毛。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉一名吳姓鵝農涉嫌將病死鵝棄置偏鄉魚塭,且棄置地點附近仍有其他養鵝場,縣長張麗善今表示,此舉屬惡意行為,除不給予撲殺補償,並將依法從重開罰,圖為該處魚塭岸上殘留的鵝毛。記者陳雅玲/攝影

雲林縣四湖鄉一名吳姓鵝農涉嫌將病死鵝棄置偏鄉魚塭，經動植物防疫所檢驗確診H5N1高病原性禽流感，且棄置地點附近仍有其他養鵝場，恐有擴散疫情風險，縣長張麗善今表示，此舉屬惡意行為，縣府除不給予撲殺補償，並將依法從重開罰，最高可處115萬元，並移請環保局依廢棄物清理法另行裁處。

雲林動植物防疫所長廖培志表示，本月4日接獲口湖鄉公所通報，指一處魚塭旁發現大量病死鵝，防疫所與警方以車追人，確認為四湖鄉一名50多歲吳姓鵝農所飼養，該批肉鵝確診禽流感，防疫人員已將鵝農飼養場內1626隻肉鵝全數撲殺，並針對棄置地點及周邊公共區域加強消毒，另對周遭禽場進行採樣與訪視。

廖培志指出，遭棄置病死鵝的魚塭經採檢水體與魚池，結果均為陰性，將解除管制。初步調查發現，吳姓鵝農在四湖鄉共有兩處飼養場，各飼養約1500隻肉鵝，病死鵝場與棄置地點僅6公里距離。今天已前往另一處鵝場採檢，初步觀察鵝隻無異樣，檢驗結果最快明天出爐。另查出吳姓鵝農今年未與化製業者簽約。

張麗善表示，吳姓鵝農將疑似染疫的肉鵝隨意棄置他人魚塭，嚴重缺乏公德心，因鄰近一百公尺內即有其他養鵝場，恐有散播疫情風險，也危害整體防疫安全，縣府除不予撲殺補償外，將以最重罰則開罰，防疫絕對不容許出現漏洞。

防疫所表示，吳姓鵝農所犯違反動物傳染病防治條例隱匿未通報及任意棄置廢死禽，可處5萬至100萬元罰鍰；另依畜牧法可處3萬至15萬元，合計最高可罰115萬元，並移請環保局依廢棄物清理法另行裁處。

雲林縣四湖鄉一名吳姓鵝農涉嫌將病死鵝棄置偏鄉魚塭，且棄置地點附近仍有其他養鵝場，縣長張麗善今表示，此舉屬惡意行為，除不給予撲殺補償，並將依法從重開罰。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉一名吳姓鵝農涉嫌將病死鵝棄置偏鄉魚塭，且棄置地點附近仍有其他養鵝場，縣長張麗善今表示，此舉屬惡意行為，除不給予撲殺補償，並將依法從重開罰。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉一名吳姓鵝農涉嫌將病死鵝棄置偏鄉魚塭，且棄置地點附近仍有其他養鵝場，縣長張麗善今表示，此舉屬惡意行為，除不給予撲殺補償，並將依法從重開罰。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉一名吳姓鵝農涉嫌將病死鵝棄置偏鄉魚塭，且棄置地點附近仍有其他養鵝場，縣長張麗善今表示，此舉屬惡意行為，除不給予撲殺補償，並將依法從重開罰。記者陳雅玲／攝影

禽流感 環保局 張麗善
