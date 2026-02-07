民歌熱潮情人節吹進布袋 多位重量級民歌手高跟鞋教堂獻唱煙火壓軸

去年「民歌50」在台北大巨蛋寫下滿場紀錄，4、5年級生青春旋律再度席捲全台，民歌熱潮也一路吹進嘉義。觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處14日周末西洋情人節下午5時30分，在布袋知名地標高跟鞋教堂，舉辦「鹽續幸福．浪漫民歌夜」音樂會，結合經典民歌、市集體驗與240秒壓軸煙火秀，邀請民眾在海景與音樂中共度浪漫情人節。

音樂會卡司星光熠熠，金智娟、潘越雲、鄭怡、曾淑勤、周治平，以及林隆璇攜手兒子林亭翰等多位重量級民歌手輪番登台，帶領觀眾重溫純真美好的民歌年代。當日下午「校長樂團」揭開序幕，「姊弟琴深樂團」獻上弦樂演出，還有親子最愛的「泡泡達人秀」互動體驗，情侶、家庭都能盡興而歸。

雲嘉南風管處長徐振能表示，「鹽續幸福」系列以音樂、節慶與市集串聯觀光能量，吸引不同世代走進雲嘉南濱海。此次特別將藍色玻璃高跟鞋意象融入西洋情人節氛圍，象徵幸福如鹽般層層堆疊，讓民眾感受高跟鞋教堂與布袋海景公園的浪漫魅力。

為提升參與感，活動推出情人節限定「幸福三部曲」：「幸福抽好禮」：13、14日雲林、嘉義、台南消費滿300元，憑發票可兌換抽獎券，有機會獲得黑皮娃娃包、嘉義棒棒積木飯店抵用券、長榮文苑酒店餐券。「甜蜜市集券」：完成情人節小任務即可獲得100元市集券，限量300份。「心動打卡禮」：官方臉書指定貼文留言打卡，可兌換限量小禮。