台南「舊鞋救命」募集活動來了！3月13至15日送曾文園區

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局3月13日至15日在曾文市政願景園區（原麻豆首府大學校區）舉辦「舊鞋救命募集活動」。圖／台南市環保局提供
台南市環保局將於農曆年後3月13日至15日在曾文市政願景園區（原麻豆首府大學校區）舉辦「舊鞋救命募集活動」，募集堪用舊鞋、夏季衣物及可放入A4尺寸的包包送往非洲偏鄉，邀請市民把愛心留下來，讓物品延續生命、溫暖更多需要幫助的人。環保局提醒，捐贈物資請事先清潔整理並確認堪用，並於活動期間親自送達。

市長黃偉哲表示，台南市從2024年與舊鞋國際基督關懷救命協會及佛教慈濟慈善事業基金會合作辦理「舊鞋救命－臺南募集活動」，連續兩年在市民與志工的熱情參與下，將可再利用物資妥善分類並裝載成貨櫃，分別送達肯亞 Nakurio 及 Kitale 的 Destiny Children’s Home（兒童之家），並改建為圖書室、課本教具儲藏室等多功能空間及學生宿舍，實際改善當地孩童的學習與生活環境，展現資源循環與人道關懷的具體成果，邀請市民踴躍捐贈物資，並鼓勵更多夥伴加入志工行列(報名連結：https://forms.gle/owJGzqJuA5cAe7PY8)，以行動延續台南的善意與永續力量。

環保局長許仁澤呼籲，舊鞋與舊包多非公告回收項目，若未再利用即成為垃圾。透過募集活動，不僅減少焚化量，更讓仍堪使用的物品延續生命，呼籲市民把過年前整理出的鞋衣包，留到3月送至募集現場捐贈。

活動期間除物資募集外，3月14日（六）及3月15日（日）也規畫辦理公益市集與環保宣導活動，邀請立案的公益團體共同參與。公益市集攤主招募連結：https://reurl.cc/W8K757

台南市政府響應「舊鞋救命」活動並捐助貨櫃，將帶著物資前往非洲並留在當地做為教室等使用。本報資料照片
台南市環保局3月13日至15日在曾文市政願景園區（原麻豆首府大學校區）舉辦「舊鞋救命募集活動」。圖／台南市環保局提供
台南市環保局3月13日至15日在曾文市政願景園區(原麻豆首府大學校區)舉辦「舊鞋救命募集活動」。圖／台南市環保局提供
