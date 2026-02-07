台南市環境清潔週啟動 落實防疫、防鼠

年關已近，台南市長黃偉哲今天宣布啟動為期9天的「台南市環境清潔週」，除舊佈新，落實「清潔、防疫、防鼠」。

台南市環境清潔週今天在安平國中誓師，由黃偉哲帶領安平區13里、社區環保志工義工近300人分頭打掃環境，以整潔、宜居面貌迎接返鄉遊子和觀光人潮。

黃偉哲表示，環境清潔關乎市容，更是疾病防治關鍵，環保局也配發老鼠藥到各區加強預防，市民除舊佈新之餘要記得清除積水容器；「垃圾減量、垃圾分類、減少廚餘」則是台南乾淨環境三法寶，讓永續生活觀念走入家戶。

環保局說明，台南市歲末大掃除，2月16日（除夕）前一週將達到尖峰，除夕當天加班收運垃圾，提早4小時清運至晚上6時，17日至19日（初一至初三）全市停收垃圾，20日恢復清運。

環保局提醒，環境清掃應加強清理水溝蓋、騎樓及道路交界處菸蒂、落葉與雜物，降低病媒蚊孳生及老鼠藏匿空間，滅鼠餌劑已發放至各區公所，民眾使用務必正確投放，避免孩童及寵物誤食。