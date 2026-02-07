快訊

我沒看到！上網貼歧視影片惡搞「歐巴馬夫婦成猴子」 川普刪文切割不道歉

雪線下修！顯著降溫探個位數 「這些區域」1千公尺山區可能降雪

電影改編「林家血案」卻沒通知家屬！李千娜稱「沒這麼嚴重」被罵爆

聽新聞
0:00 / 0:00

百年迎春禮再現諸羅城 黃敏惠為春牛芒神點睛祈願平安順遂

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市年度重要民俗盛事「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」，上午隆重登場，典禮依循古禮舉行，市長黃敏惠擔任點禮官，與大天宮董事長鄭明山及各界貴賓，為春牛與芒神進行開光點睛儀式，恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門。圖／嘉市府提供
嘉義市年度重要民俗盛事「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」，上午隆重登場，典禮依循古禮舉行，市長黃敏惠擔任點禮官，與大天宮董事長鄭明山及各界貴賓，為春牛與芒神進行開光點睛儀式，恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門。圖／嘉市府提供

嘉義市年度重要民俗盛事「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」，上午隆重登場，典禮依循古禮舉行，市長黃敏惠擔任點禮官，與大天宮董事長鄭明山及各界貴賓，為春牛與芒神進行開光點睛儀式，恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門，場面莊嚴肅穆，重現傳統迎春盛典風貌。

嘉邑祀典大天宮原為前清官廟「嘉邑先農壇」，創建於清雍正九年（1731年），早年地方官依「農耤令」在此舉行耕耤禮，透過祭祀先農、土地神與勾芒神，並以鞭春牛儀式勉勵勤農，象徵迎春啟歲。相關記載見於「諸羅縣志」，顯示迎春文化在嘉義歷史中的深厚地位。

迎春禮曾在日治時期中斷逾百年，在鄭明山與全體董監事長年籌畫下，結合市府及產官學界，去年乙巳年復辦，今年持續舉行，延續珍貴民俗文化，包括祭天祈福、春牛與芒神點睛、神農聖帝出巡四城門賜福、鞭春牛勸勤，以及民眾摸春牛、點燈摸彩等活動，祈願神農聖帝庇佑國泰民安、市民安居樂業。

黃敏惠指出，嘉邑祀典大天宮自清代以來即為地方重要信仰中心，承載台灣以農立國、敬天勤作精神，感謝道長吳文進協助儀式傳承，讓迎春古禮重新走入城市生活，科技快速發展，更需要人文與信仰作為城市的根基，凝聚感恩、團結與奮鬥的力量。透過迎春禮的虔誠祭拜，為嘉市祈求風調雨順、百業興旺，祝福市民新的1年平安幸福、「馬上」如意。

嘉義市年度重要民俗盛事「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」，上午隆重登場，典禮依循古禮舉行，市長黃敏惠擔任點禮官，與大天宮董事長鄭明山及各界貴賓，為春牛與芒神進行開光點睛儀式，恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門。圖／嘉市府提供
嘉義市年度重要民俗盛事「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」，上午隆重登場，典禮依循古禮舉行，市長黃敏惠擔任點禮官，與大天宮董事長鄭明山及各界貴賓，為春牛與芒神進行開光點睛儀式，恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門。圖／嘉市府提供
嘉義市年度重要民俗盛事「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」，上午隆重登場，典禮依循古禮舉行，市長黃敏惠擔任點禮官，與大天宮董事長鄭明山及各界貴賓，為春牛與芒神進行開光點睛儀式，恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門。圖／嘉市府提供
嘉義市年度重要民俗盛事「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」，上午隆重登場，典禮依循古禮舉行，市長黃敏惠擔任點禮官，與大天宮董事長鄭明山及各界貴賓，為春牛與芒神進行開光點睛儀式，恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門。圖／嘉市府提供
嘉義市年度重要民俗盛事「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」，上午隆重登場，典禮依循古禮舉行，市長黃敏惠擔任點禮官，與大天宮董事長鄭明山及各界貴賓，為春牛與芒神進行開光點睛儀式，恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門。圖／嘉市府提供
嘉義市年度重要民俗盛事「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」，上午隆重登場，典禮依循古禮舉行，市長黃敏惠擔任點禮官，與大天宮董事長鄭明山及各界貴賓，為春牛與芒神進行開光點睛儀式，恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門。圖／嘉市府提供

嘉義 信仰 黃敏惠
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

嘉義市府小內閣再傳異動 黃敏惠任期最後1年…再發布3位局處長

嘉市「粉紅超馬」小紅包萌翻亮相 黃敏惠春節發送日期公布

黃敏惠任期最後1年調整小內閣 今聯合布達勞青處長等3主管

嘉義市府小內閣異動新任秘書長 黃敏惠拍板由他升任

相關新聞

「台灣小京都」檜村解約33員工遭欠資遣費逾300萬 勞資調解不成立

有「台灣小京都」美名、全國唯一以森林文創為主題的嘉義市檜意森活村，上個月營運廠商檜村公司突解約，震撼觀光界，衍生勞資爭議...

百年迎春禮再現諸羅城 黃敏惠為春牛芒神點睛祈願平安順遂

嘉義市年度重要民俗盛事「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」，上午隆重登場，典禮依循古禮舉行，市長黃敏惠擔任點禮官，與大天...

閒置15年阿里山北門車站麗星大飯店 煙波集團砸2.5億復業營運期曝

嘉義阿里山林鐵2024年復駛，帶動鐵道觀光，山腳下嘉市北門車站因BOT解約閒置15年麗星大飯店，迎來轉機。阿里山林鐵文資...

台南市仁德標線改造 2.7公里24個左轉道引熱議

台南市仁德太子路是永康、關廟、仁德等區通往市區裕農路、高速公路主幹道，路口常因左轉車回堵及車流交織，釀成事故，市府近期完...

台南歸仁圓環標線優化 事故下降3成5

台南市透過標線優化改善交通引起熱議，歸仁圓環二○二二年底標線重繪，半年重傷交通事故件數下降三十五％，一年內降幅突破四十二...

雲林縣褒忠鄉農場魚菜共生有成 飽滿草莓超商上架

雲林縣褒忠鄉公所和新湖合作農場合作推動魚塭型「魚菜共生」有成，經三年實驗改良，移至露天大面積種植草莓，粒粒飽滿，且可帶動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。