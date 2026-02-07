百年迎春禮再現諸羅城 黃敏惠為春牛芒神點睛祈願平安順遂

嘉義市年度重要民俗盛事「嘉邑祀典大天宮丙午年迎春平安祭典」，上午隆重登場，典禮依循古禮舉行，市長黃敏惠擔任點禮官，與大天宮董事長鄭明山及各界貴賓，為春牛與芒神進行開光點睛儀式，恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門，場面莊嚴肅穆，重現傳統迎春盛典風貌。

嘉邑祀典大天宮原為前清官廟「嘉邑先農壇」，創建於清雍正九年（1731年），早年地方官依「農耤令」在此舉行耕耤禮，透過祭祀先農、土地神與勾芒神，並以鞭春牛儀式勉勵勤農，象徵迎春啟歲。相關記載見於「諸羅縣志」，顯示迎春文化在嘉義歷史中的深厚地位。

迎春禮曾在日治時期中斷逾百年，在鄭明山與全體董監事長年籌畫下，結合市府及產官學界，去年乙巳年復辦，今年持續舉行，延續珍貴民俗文化，包括祭天祈福、春牛與芒神點睛、神農聖帝出巡四城門賜福、鞭春牛勸勤，以及民眾摸春牛、點燈摸彩等活動，祈願神農聖帝庇佑國泰民安、市民安居樂業。