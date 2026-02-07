快訊

閒置15年阿里山北門車站麗星大飯店 煙波集團砸2.5億復業營運期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
閒置15年阿里山北門車站麗星大飯店， 煙波集團砸2.5億復業，目前飯店進行整修工程，添購房間全新家具等。記者魯永明／攝影
嘉義阿里山林鐵2024年復駛，帶動鐵道觀光，山腳下嘉市北門車站因BOT解約閒置15年麗星大飯店，迎來轉機。阿里山林鐵文資處以ROT促參招商，煙波國際觀光集團取得20年營運權，去年3月5日簽約，投入2.5億元整修復業，預計6月試營運，換全新招牌「煙波大飯店阿里山北門館」，為嘉義觀光注入新動能。

北門車站飯店2006年以BOT模式委外，由宏都阿里山國際開發公司投資興建，投入高達8億元。後因營運合約爭議衍生官司，導致飯店完工後未啟用。歷經多年協商和解，林鐵文資處重新啟動招商機制，成功引進煙波集團接手整建營運。

目前飯店進行整修工程，添購房間全新家具等，外界關心能否趕上阿里山櫻花季商機。林鐵文資處表示，依照合約整修期1年半，煙波回覆工程預計5月完工，6月試營運。至於營運時間、房價定位及營運策略，仍須提報審查，將依促參履約管理機制把關，確保營運品質與公共利益兼顧。

依煙波集團規畫，北門館定位結合鐵道文化與林業歷史主題飯店，共131間客房，設2間特色餐廳、1處茶堂及複合式選物空間，融入鐵路文化、生態導覽及文創展售服務，透過五感體驗帶領旅客深入認識阿里山林業發展脈絡。導入永續設計與環境教育元素，提升整體文化旅遊價值。

煙波國際觀光集團積極拓展國旅市場，全台有10處據點，今年逢30周年，集團宣布新增4處飯店據點，北門館是布局重點之一。隨著林鐵復駛帶動旅遊熱潮，加上北門車站地處嘉市觀光門戶，地方觀光業界普遍看好飯店啟用後，將可串聯市區與阿里山山林旅遊動線，不僅增加至少150個就業機會，也有助延長旅客停留時間，提升整體觀光產值。

