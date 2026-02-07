快訊

「台灣小京都」檜村解約33員工遭欠資遣費逾300萬 勞資調解不成立

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
有「台灣小京都」美名、全國唯一以森林文創為主題的嘉義市檜意森活村，上個月營運廠商檜村公司突解約，震撼觀光界，衍生勞資爭議。 記者魯永明／攝影
有「台灣小京都」美名、全國唯一以森林文創為主題的嘉義市檜意森活村，上個月營運廠商檜村公司突解約，震撼觀光界，衍生勞資爭議。雖然園區由主管機關阿里山林鐵文資處接手營運，33名員工工作飯碗保住，但檜村公司積欠員工逾300萬元資遣費未支付，快過年了，對員工生計造成衝擊，向市府新成立勞工暨青年發展處申請勞資爭議調解，勞青處表示，員工代表與資方上月調解不成立。

檜村公司僅支付員工薪資至1月15日，1月16日起園區林鐵文資處收回經營，然而資遣費遲未給付，員工憂心權益受損，向嘉市府新成立的勞工及青年發展處提出勞資爭議調解申請，成為勞青處成立首宗受理案件，備受外界關注。

勞青處表示，員工代表與資方上月調解會議，雙方未達成共識，調解破局。為協助勞工追討積欠資遣費，將協助委託律師發動團體訴訟，透過司法途徑催討款項。同時，勞青處也將依法行政裁罰。依勞動基準法，雇主未依法預告終止契約，最高可處3萬元至15萬元罰鍰。

勞青處指出，首要目標確保勞工權益，除出具調解不成立證明，也透過行政程序，向相關機關申請檜村公司歇業認定，作為後續司法訴訟重要依據。依勞基法，雇主應依員工年資提供10至30天不等預告期，並依法給付資遣費，但檜村公司未依規辦理，影響勞工生計權益。

檜村公司負責人陳俊良至今未與員工達成資遣費給付協議，員工雖能正常上班，但對能否順利追回資遣費仍充滿不安。勞青處強調將持續提供法律行政協助，協助勞工爭取權益。檜村能否在營運權更替後穩定發展，同時妥善處理勞資爭議，成為觀光促參機制考驗。

資遣 勞資 檜意森活村
