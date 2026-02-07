快訊

雲林縣褒忠鄉農場魚菜共生有成 飽滿草莓超商上架

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
褒忠鄉推動魚塭型魚菜共生，成效卓著，草莓從溫室移往露天大面積培育，果實飽滿。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉推動魚塭型魚菜共生，成效卓著，草莓從溫室移往露天大面積培育，果實飽滿。記者蔡維斌／攝影

雲林縣褒忠鄉公所和新湖合作農場合作推動魚塭型「魚菜共生」有成，經三年實驗改良，移至露天大面積種植草莓，粒粒飽滿，且可帶動魚塭循環淨化水質，省水又增加農作產能，合作社表示，已打開超商通路，下周上架。

昨天大型魚菜共生成果會，立委劉建國、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆及台大學者等前往觀摩，採摘品嘗新鮮無毒草莓，肯定魚塭型魚菜共生帶來減碳循環農業轉型發展。

鄉長陳建名表示，三年前與新湖合作農場合作，推動改良式魚菜共生，擇定廢棄魚塭進行魚菜共生，實驗成果卓著。

陳建名說，美生菜可年產三公噸，也可去化九十公噸廢菜渣，提升農業產能和環保，建立一條農業新出路。這項成就躍上全球知名循環經濟案例平台Knowledge Hub資料庫。

農場理事主席陳清山表示，魚塭型魚菜共生，是以加工截切無毒美生菜渣倒入魚塭養魚，再將含肥池水抽進堤岸邊搭建溫室，透過管線與盆式栽培美生菜和草莓，在溫室灌溉經土壤、根部過濾淨化後的水再排回魚塭養魚，可達到「滴水不漏」循環使用。

陳清山表示，魚菜共生每株草莓以獨立盆種植，可避免土傳性病害，再加入水溫調節器，採收期可延長至五月，今年更改良加上肥料滴管，使草莓長得肥又壯，今年擴大開發一點二公頃露天「魚莓共生」，有草莓牆也有草莓田，加置靜置槽供作沈澱再灌，可淨化根部，成效良好，已獲得部分通路商肯定。

劉建國說，魚塭型魚菜共生為國內循環農業建立良好典範，讓農業「再進化」，建構全新農業產銷系統，期待有更多農友投入。

