台南歸仁圓環標線優化 事故下降3成5

台南市透過標線優化改善交通引起熱議，歸仁圓環二○二二年底標線重繪，半年重傷交通事故件數下降三十五％，一年內降幅突破四十二％；對於仁德太子路標線優化後，歸仁警分局表示，初步看起來行車速度比較順暢，但整體對交通影響至少要觀察三個月。

市議員郭鴻儀表示，過去討論歸仁圓環，有人甚至主張須拆除圓環、改號誌路口，才能徹底解決問題。但是台南市交通局僅以不到百萬經費，以一周重繪標線，改造後半年內脫胎換骨，去年獲「天下城市治理卓越獎」系列獎項，標線設計不僅有效改善交通安全，也保留地方文化印記，使圓環不再成為交通「原罪」。

在歸仁圓環附近做生意林姓業者說，標線優化後，圓環偶有小車禍，已經很少嚴重撞擊事故，但警察嚴格取締也有影響；歸仁警分局說，歸仁圓環在標線優化後，交通事故目前都是持穩無明顯增加。

太子路標線優化後，員警說，車禍事故增加或減少要觀察至少三個月，但因路邊沒有人行道，有許多老人家行動緩慢甚至推輪椅外出，要多加小心考量。

交通局說，玉井和佳里圓環均完成標線改善，最近新營圓環標線改造完工引發很多討論，目前逐漸進入適應期，春節後啟動台南火車站前圓環改造，則是實體改造，較為複雜，另後甲圓環配合中華東路人行道改善工程年底進行。