台南市仁德標線改造 2.7公里24個左轉道引熱議

台南市仁德太子路是永康、關廟、仁德等區通往市區裕農路、高速公路主幹道，路口常因左轉車回堵及車流交織，釀成事故，市府近期完成標線大改造，全長二點七公里路段做廿四個左轉車道路口，密度高引發熱議，議員指全線路寬不一，部分路肩太大，恐壓迫機車騎乘空間；交通局回應主要讓車道寬度一致，會加強宣導。

台南以路平專案經費約二千萬元，將仁德區太子路（太子五街至大廟一街）完成道路配置與標線優化工程。工務局先刨鋪改善路面，交通局重新畫標線配置，透過車向分流、增設附加式左轉專用車道及調整車道寬度，回應地方長期反映行車安全與交通效率問題。

交通局指出，太子路沿線住宅與巷弄密集，左轉需求頻繁，過去採混合車道設計，左轉車輛常需停等時機，導致後方直行車回堵，駕駛人為避開左轉車頻繁變換車道，增加擦撞風險。此次新增附加式左轉專用車道，讓左轉車提前進入專用空間等待，避免影響直行車流，也可降低路口轉向衝突。

除車向分流外，同步把車道瘦身，交通局說，原本車道過寬，容易使車速自然提高，並出現汽、機車併行或鑽車縫情形，透過調整車道寬度，可引導車輛自然減速，提升駕駛人對路況專注度，特別適合穿越聚落、路口密集的道路型態。

居民指出，改造後直行與轉向動線更清楚，尖峰時段回堵減少，行車感受較以往順暢；議員郭鴻儀肯定增設左轉車道改善車流，但因全線道路寬度不一，有駕駛認為部分路段路肩留太大，反壓迫機車騎乘空間，針對較窄路段的路肩太寬建議調整。

交通局說，保留較寬路肩，有助改善支線巷弄車輛駛入主幹道視野，以往外側設機慢車道，反而容易與右轉車流衝突，改為混合車道，讓機車依速率行駛車道，搭配較窄車道尺度，有助降低整體風險，也為未來設人行道或停車彎留彈性。