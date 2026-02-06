台南仁德太子路標線大改造 24處路口增設附加式左轉專用道

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南仁德太子路標線優化，增加左轉專用道及標示，實測開起來更順暢。記者吳淑玲／攝影
台南仁德太子路標線優化，增加左轉專用道及標示，實測開起來更順暢。記者吳淑玲／攝影

台南市仁德太子路是永康、關廟、仁德等區通往市區裕農路、高速公路主幹道，路口常因左轉車回堵及車流交織，甚至釀成事故。市府近期完成標線大改造，全長2.7公里路段做了24個左轉車道路口，密度高引發熱議。議員指全線路寬不一，部分路肩太大，恐壓迫機車騎乘空間。交通局回應主要讓車道寬度一致，會加強宣導。

台南市以路平專案經費約2千萬元，將仁德區太子路（太子五街至大廟一街）完成道路配置與標線優化工程。由工務局先刨鋪改善路面，交通局重新畫標線配置，透過車向分流、增設附加式左轉專用車道及調整車道寬度，以回應地方長期反映的行車安全與交通效率問題。

交通局指出，太子路沿線住宅與巷弄密集，左轉需求頻繁，過去採混合車道設計，左轉車輛常須停等，導致後方直行車回堵；駕駛人為避開左轉車而頻繁變換車道，增加擦撞風險。此次新增附加式左轉專用車道，讓左轉車提前進入專用空間等待，避免影響直行車流，也可降低路口轉向衝突。

除車向分流，同步車道「瘦身」，交通局說，原本車道過寬，容易使車速自然提高，並出現汽、機車並行或鑽車縫情形，透過調整車道寬度，可引導車輛自然減速，提升駕駛人對路況的專注度，特別適合穿越聚落、路口密集的道路型態。

在地居民指出，改造後直行與轉向動線更清楚，尖峰時段回堵情形減少，行車感受較以往順暢；市議員郭鴻儀也肯定增設左轉車道改善車流，但因全線道路寬度不一，有駕駛認為部分路段路肩留太大，反壓迫機車騎乘空間，針對較窄路段的路肩太寬建議調整。

交通局指出，保留較寬的路肩，有助於改善支線巷弄車輛駛入主幹道時的視野，以往外側設機慢車道，反而容易與右轉車流衝突，改為混合車道，讓機車依速率行駛於車道中，搭配較窄的車道尺度，有助於降低整體風險，也為未來設置人行道或停車彎預留彈性，後續會加強宣導溝通。

台南
