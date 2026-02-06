台南急凍！明晚起降溫恐低溫至7度 市府啟動跨局處防寒

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南明晚急凍，市府啟動跨局處應變，守護市民安全，提醒民眾注意保暖。圖／台南市災防辦提供
台南明晚急凍，市府啟動跨局處應變，守護市民安全，提醒民眾注意保暖。圖／台南市災防辦提供

依據中央氣象署最新預報資料顯示，受鋒面通過影響，台南市今天雲量增多，局部地區有短暫降雨。隨著寒流逐漸南下影響，明天晚間起氣溫將下降，周日至周一清晨為最冷時段，台南市夜間及清晨氣溫最低溫可達到約11度，在輻射冷卻效應影響之下，局部地區會發生7至9度的低溫。

市長黃偉哲表示，為因應本波寒流及低溫影響，已要求市府農業、民政、社會、衛生、消防等相關局處及37區公所，依權責落實各項整備應變作為，持續宣導農、漁、畜牧業者加強防寒措施，並視氣溫變化適時啟動街友、獨居長者及弱勢族群低溫關懷機制，以降低低溫對民生及產業造成的衝擊。

市府秘書長兼災防辦主任尤天厚指出，本波寒流影響期間，台南市早晚明顯轉冷，且因東北風增強，沿海地區有平均風力6級以上或陣風8級以上發生機率，海象轉差，民眾於海邊活動或海上作業務必提高警覺，注意風浪變化並確保自身安全；寒流預計至下周一白天後逐漸減弱，惟早晚仍偏冷，請民眾持續留意天氣資訊。

市府消防局長兼災防辦副主任楊宗林強調，寒流影響期間，民眾居家門窗多緊閉，使用瓦斯爐、熱水器或電暖器具時，應特別注意室內通風狀況，避免一氧化碳中毒，並加強防火及用電安全，確保居家安全無虞。

市府災防辦提醒，目前正值冬季流感好發季節，寒冷天氣易誘發呼吸道及心血管疾病，民眾應注意手部衛生及咳嗽禮節，減少前往人潮擁擠場所，並避免長時間暴露於低溫環境中，家中如有長者及幼童，應特別注意頭、頸、手腳保暖，確實做好各項禦寒準備。

